금투협, 해병대 2사단 찾아 금융투자교육 실시

AI 핵심 요약beta
- 금융투자협회가 10일 해병대 제2사단을 방문해 금융교육을 실시했다
- 대표단은 장병들에게 자산형성과 건전한 투자 가치관을 주제로 강연했다
- 금융투자업계는 장병들을 격려하고 위문금을 전달했다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 금융투자협회가 해병대 제2사단을 방문해 군장병을 대상으로 금융투자교육을 실시하고 위문금을 전달했다.
군 복무 중 금융교육을 접하기 어려운 장병들이 올바른 투자 가치관을 확립하고 자산형성 방법을 익힐 수 있도록 지원하기 위한 취지다.
10일 금융투자협회에 따르면, 이번 방문은 지난 8월 금융위원회가 마련한 '군장병 금융교육 강화방안'의 일환으로 진행됐다.
이날 행사에는 황성엽 금투협 회장을 비롯해 박상혁 더불어민주당 의원(경기 김포시을), 이석기 교보증권 대표, 김종민 메리츠증권 대표, 이선훈 신한투자증권 대표, 장병호 한화투자증권 대표, 이국형 한국투자부동산신탁 대표, 김영성 KB자산운용 대표 등이 참석했다.
대표단은 수도권 서북부 방어를 담당하는 해병대 제2사단 청룡부대 사령부를 방문해 부대 현황을 청취하고 장병들을 격려했다. 금융투자업계가 마련한 위문금도 전달했다.
이어 이상건 미래에셋 투자와연금센터장이 '군장병 자산형성을 위한 재무설계'와 '건전한 금융투자 가치관 정립'을 주제로 강연했다.
황성엽 금투협 회장은 "불철주야 국토방위의 임무를 다하고 있는 해병대 장병들의 늠름한 모습을 보니 마음 든든하다"며 "장병들의 노고에 금융투자업계를 대표해 깊은 감사의 뜻을 전한다"고 말했다. 이어 "군 복무 기간에 쌓은 올바른 금융 습관이 전역 후 안정적인 사회생활의 든든한 밑거름이 되길 바란다"고 전했다.
금투협은 오는 24일 제11전투비행단을 방문해 군장병 금융투자교육을 추가로 실시할 예정이다. 앞으로도 장병들의 금융투자 역량을 높이고 병영 내 건전한 투자문화가 정착할 수 있도록 관련 교육을 이어갈 계획이다.
plum@newspim.com