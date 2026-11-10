롯데 신유열, 바이오서 식품·외식으로…태국 CP그룹 맞손

AI 핵심 요약beta
- 신유열 실장은 9일 태국 CP엑스트라와 식품·음료 협약식에 참석했다
- 롯데칠성음료와 롯데웰푸드는 현지 유통망 활용과 공동 상품 개발을 추진한다
- 롯데는 태국에서 외식에 이어 식품·음료 사업 협력도 확대하는 것으로 알려졌다
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롯데칠성음료·롯데웰푸드 해외 유통망 확장 추진
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신유열 롯데지주 미래성장실장의 해외 행보가 바이오 신사업에서 식품·외식 사업으로 넓어지고 있다. 신유열 실장은 태국 최대 기업집단인 CP그룹의 유통 계열사 CP엑스트라와 롯데칠성음료·롯데웰푸드의 협약식에 직접 참석하며 롯데 식품 계열사의 동남아 유통망 확보에 힘을 실었다.
롯데칠성음료는 지난 9일 태국 방콕에서 CP엑스트라와 음료 및 생수 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다. 협약식에는 신 실장을 비롯해 신해모 롯데칠성음료 글로벌사업본부장, 타닛 치라바논 CP엑스트라 대표 등이 참석했다. 롯데웰푸드도 협약에 참여했다.
CP엑스트라는 창고형 할인점 '마크로'와 대형마트·슈퍼마켓 브랜드 '로터스'를 운영한다. 롯데칠성음료는 이번 협약으로 이 유통망에서 음료와 생수 판매를 늘리고, 수출 제품군 확대와 CP엑스트라 전용 상품 공급도 검토한다. 롯데웰푸드 역시 현지 유통망을 활용해 식품 판매를 확대하며, 공동 상품 개발도 추진하기로 했다.
신유열 실장은 신동빈 롯데그룹 회장의 장남이자 신격호 창업주의 손자다. 2020년 일본 롯데에 입사해 2022년 롯데케미칼 일본지사 상무보로 임원진에 합류했고, 2023년 롯데지주 미래성장실장과 롯데바이오로직스 글로벌전략실장을 맡으며 한국 롯데 경영에 처음 나섰다.
해외 무대에서 신 실장의 이름이 먼저 오른 곳은 바이오였다. 지난해 1월 미국 샌프란시스코에서 열린 JP모건 헬스케어 콘퍼런스와 6월 보스턴 BIO USA에 참석했고, 지난해 11월에는 롯데바이오로직스 각자대표에 선임됐다.
식품·외식으로의 확장은 지난해 8월부터 두드러졌다. 신 실장은 지난해 8월 5일 서울 롯데월드타워에서 열린 롯데GRS와 말레이시아 세라이그룹의 롯데리아 파트너십 계약 체결식에 참석했다. 올해 5월에는 싱가포르에서 열린 한국 롯데웰푸드와 일본 롯데제과의 합작법인 사무실 개소식에 모습을 드러냈고, 같은 달 방콕 식품박람회 '타이펙스-아누가 2026'에서는 서정호 롯데웰푸드 대표와 함께 타닛 대표를 만났다.
이번 태국 협약은 연장선상에 있다. 타이펙스에서 만든 접점이 5개월 만에 협약식으로 이어졌다. 롯데웰푸드의 지난해 해외 매출은 1조 2047억 원으로 전년 대비 14.4% 늘었고, 올해 1분기 해외 매출 비중은 32%까지 올랐다. 2분기에도 인도와 카자흐스탄 등 해외 법인 매출이 3112억 원으로 전년 동기 대비 28% 늘었고, 영업이익은 296억 원으로 133% 증가했다. 해외 사업이 실적을 이끄는 가운데 동남아 유통망 확보가 다음 과제로 꼽힌다.
롯데그룹은 태국에서 외식 분야에서도 움직이고 있다. 롯데GRS는 지난 6월 25일 사하그룹 계열사 케트로와 롯데리아 마스터 프랜차이즈 계약을 위한 MOU를 맺고 태국 외식 시장 진출에 나섰다. 이번 협약으로 외식에 이어 식품과 음료까지 현지 사업 협력 범위가 넓어지게 됐다.
롯데 관계자는 "미래성장실장인 관계로 식품이 롯데의 한 축인 만큼 미래 성장 먹거리를 찾는 상황이다. 이와 함께 글로벌 사업을 챙기고 있다"며 "태국 현지 유통망을 보유한 CP엑스트라와 장기적인 협력 기반을 마련했다는 데 의미가 있다"고 말했다.
fineview@newspim.com