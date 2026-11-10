메디톡스, 매출 줄어도 영업익 75%↑…원가·판관비 부담 낮췄다

AI 핵심 요약beta
- 메디톡스는 10일 3분기 매출 593억원과 영업이익 155억원을 기록했다
- 톡신 매출은 355억원으로 전년 동기보다 17% 증가했다
- 필러 해외 판매망을 재편하고 뉴비쥬와 화장품 사업을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
해외 톡신 매출 17% 증가
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메디톡스는 올해 3분기 연결 기준 매출 593억원, 영업이익 155억원, 당기순이익 116억원을 기록했다고 10일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 2.8% 감소했지만 원가율이 낮아지고 판매관리비가 줄면서 영업이익과 순이익은 각각 74.5%, 61.4% 증가했다. 영업이익률은 26.1%로 집계됐다.
주력 사업인 보툴리눔 톡신 제제 매출은 355억원으로 전체 매출의 약 60%를 차지했다. 국내에서는 '코어톡스'가 안정적인 판매 흐름을 이어갔다. 해외에서는 기존 제품 '메디톡신'과 계열사의 '뉴럭스'를 병행 판매하며 톡신 매출이 전년 동기 대비 17% 늘었다.
콜산 성분의 지방개선주사제 '뉴비쥬'는 국내 판매가 늘면서 올해 매출 목표를 조기 달성했다. 뉴비쥬는 식품의약품안전처에서 국산 40호 신약으로 품목허가를 받은 제품이다. 회사는 구체적인 매출액과 목표치는 공개하지 않았다.
히알루론산 필러 매출은 해외 판매망을 재편하는 과정에서 감소했다. 메디톡스는 직수출 비중을 높여 중간 유통 비용을 줄이고, 중국 국가약품감독관리국(NMPA)에서 허가받은 '뉴라미스 딥 리도카인'과 '뉴라미스 볼륨 리도카인'의 현지 공급을 4분기부터 본격화할 계획이다. 국내에서는 '뉴라미스 스킨 인핸서'를 앞세워 스킨부스터 시장을 공략한다.
화장품 브랜드 '뉴라덤'은 올리브영과 무신사 뷰티에 입점했으며 '데일리 에센셜 라인' 신제품 출시를 앞두고 있다. 체지방 감소 유산균 '락티플랜'은 기존 약국 중심에서 온라인으로 판매 채널을 넓힐 예정이다.
메디톡스 관계자는 "기존 톡신, 필러 사업의 내실을 다지고 신규 성장 기반을 확보하며 수익성 개선과 동시에 경쟁력을 높여갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com