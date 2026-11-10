가자 평화위원회 "폭우로 인도적 비상사태… 이스라엘 지원 불충분" 비판

AI 핵심 요약beta
- 평화위원회는 9일 가자지구 폭우와 침수를 인도적 비상사태로 규정했다
- 평화위원회는 이스라엘에 대피소·위생·배수 자재 반입을 촉구했다
- 약 35만 명이 침수된 텐트에서 생활하는 것으로 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 주도해 설립한 가자지구 재건 기구 '평화위원회(Board of Peace)'가 최근 가자지구를 덮친 겨울철 폭우와 침수 피해를 '즉각적인 인도적 비상사태'로 규정하고, 이스라엘 정부의 구호물자 반입 통제를 강하게 비판했다.
9일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 평화위원회는 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 수일간 이어진 폭우로 "수만 개의 텐트와 임시 대피소가 침수되면서 이미 불안정한 환경에서 지내던 피란민들이 추위와 위험에 노출됐다"며 "깊은 우려를 표명한다"고 밝혔다.
이어 평화위는 오랜 봉쇄로 가자지구에서는 계절성 홍수와 질병이 빈번하게 발생해 왔으며, "현재 벌어지고 있는 바로 그 상황들에 대해 수개월 동안 경고해 왔다"면서 "우리는 이스라엘 정부에 임시 대피소, 물 및 위생 시설, 폐기물 관리, 배수 및 하수 처리 시설에 필요한 필수 자재의 반입을 승인할 것을 특별히 촉구했다"고 밝혔다. 또한 이스라엘의 그간 대응이 "불충분했다"고 덧붙였다.
FT는 역대 가장 친(親)이스라엘적인 미국 대통령을 자처해 온 도널드 트럼프 대통령이 종신 의장을 맡은 기구가 이스라엘 극우 정부를 향해 이 같은 공개 비판을 내놓은 것은 매우 이례적이라고 짚었다.
유엔은 가자지구 인구의 65%에 해당하는 약 140만 명이 텐트나 임시 거처에서 생활하고 있다고 추산한다.
이날 국제 구호단체 세이브더칠드런에 따르면 약 35만 명의 팔레스타인 주민과 아동이 침수된 텐트에서 생활하고 있으며, 2,000채 이상의 손상된 건물이 "계속되는 비와 강풍으로 인해 붕괴 위험에 처해 있다"고 밝혔다.
평화위는 또한 이스라엘과 하마스 양측 모두에 지난해 발표된 트럼프 평화안의 이행을 재차 촉구했다. 위원회는 하마스에는 무기 반납과 가자지구 통치권 포기를, 이스라엘에는 군대 철수 및 재건 협조를 요구해 왔다.
하지만 가자지구 국제안정화군 창설, 새 팔레스타인 기술관료 정부 수립, 재건 작업 등 핵심 조항의 이행은 현재 겉돌고 있는 실정이다. 세계은행(WB)이 신설한 170억 달러 규모의 가자지구 구호 기금 역시 기부금이 거의 걷히지 않아 미 의회로부터 "운영 투명성과 법적 근거가 부실하다"는 지적을 받는 등 평화위원회의 실질적인 재건 및 구호 활동은 성과를 내지 못하고 있다.
wonjc6@newspim.com