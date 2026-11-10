토종 농기계 업체 TYM, 북미 시장서 질주하는 이유

AI 핵심 요약beta
- TYM은 10일 북미 판매 확대에 힘입어 3분기 기대치를 웃도는 실적을 거뒀다
- 소형 트랙터로 미국 시장에 진입한 뒤 중대형 제품 판매를 확대했다
- 김소원 대표는 북미 시장 확대와 첨단 농기계 라인업 강화에 주력하고 있다
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'오너 3세' 김소원 대표, 북미 시장 확대 주력
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 국내 농기계 전문기업 TYM(옛 동양물산기업)이 북미 시장 판매 확대에 힘입어 3분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 거뒀다. 올해 상반기 기준 전체 매출에서 미국이 차지하는 비중은 67%에 달한다. 국내보다 미국 시장에서 사업 비중이 훨씬 큰 셈이다. 미국은 농업 기계화율이 90%를 웃도는 등 농기계 수요가 꾸준한 시장이다.
◆ 소형 기계로 美 시장 진입...중대형 트랙터 판매 확대로 안착
10일 업계에 따르면 TYM이 미국 시장에 안착한 배경으로는 글로벌 메이저 업체들이 상대적으로 공략에 집중하지 않았던 소형 농기계 시장을 가성비와 품질 경쟁력으로 파고든 전략이 꼽힌다. 이후 현지 서비스망을 확충하고 중대형 트랙터 등 수익성이 높은 제품군으로 판매 영역을 넓히면서 성장 기반을 강화했다는 분석이다.
미국은 주말 농장이나 전원주택 필지를 가꾸는 농업 수요가 큰데, 미국 메이저 업체들이 100마력 이상의 초대형 농기계에 집중하는 사이 TYM은 100마력 이하 중소형 트랙터로 시장 진입에 성공했다. 취미 농업과 정원 관리, 축산 잡무 등에 적합하고 가성비가 뛰어난 라인업을 내세운 것이다.
이후 글로벌 경기 침체로 소형 트랙터 시장이 축소되자 TYM은 중대형 기종 중심으로 라인업을 확대했다. 지난해 미국 시장에 선보인 58마력급 T4058P와 75마력급 T5075 등 현지 수요에 맞춘 제품을 통해 고객 기반을 확대하고 있다. 미국 중대형 트랙터 판매 비중은 2023년 40%에서 올해 50%를 넘었다.
TYM은 지난 2004년 미국 현지법인을 설립하며 북미 시장에 본격 진출했다. 2024년에는 미국 펜실베이니아주에 '노스이스트(Northeast) 캠퍼스'를 개소해 동부 지역 생산 거점을 확보했다. 이를 기반으로 중서부까지 딜러망을 점차 확장해 나가고 있다.
또 지난해 8월에는 분산되어 있던 부품 창고를 통합해 조지아주에 시더타운(Cedartown) 캠퍼스를 새롭게 오픈했다. 딜러를 대상으로 온·오프라인 교육 프로그램을 운영하고 적기 부품 공급 등 고객 지원 활동을 강화함으로써 브랜드 신뢰도를 높이고 있다.
◆ '오너 3세' 김소원 대표, 북미 시장 확대 주력
지난 4월 대표이사에 오른 '오너가 3세' 김소원 대표는 북미 시장 확대에 주력하고 있다. 김 대표는 지난달 북미 최대 규모의 조경·야외 관리 산업 전시회인 '2026 이큅 엑스포(Equip Expo)'에 참가해 북미 조경 및 야외 관리 시장을 겨냥한 첨단 라인업을 대거 선보이기도 했다.
김 대표는 김희용 TYM 회장의 장녀다. 2005년 TYM에 입사한 이후 홍보담당 임원과 경영지원본부장 등 주요 보직을 거쳤다. 특히 김 대표는 2020년 자율주행 농기계와 스마트팜 기술 개발을 담당하는 자회사 'TYMICT' 설립을 주도하고 초대 대표이사를 맡아 TYM의 디지털 전환(DX) 기반을 구축했다는 평가를 받는다.
유승준 유화증권 연구원은 "중대형 제품군의 확대는 평균 판매 단가 상승과 수익성 개선에 기여할 수 있다는 점에서도 긍정적"이라며 "판매 전략 역시 자체 브랜드와 ODM(제조자개발생산) 공급을 병행하는 투 트랙 구조다. 현지 ODM 고객사를 통한 공급 확대를 추진하는 등 자체 브랜드의 성장과 생산 규모 확대를 함께 추구하고 있다"라고 분석했다.
tack@newspim.com