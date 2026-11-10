LG유플러스·GS네오텍, 기업용 통합 보안 서비스 개발 협력

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스와 GS네오텍이 9일 기업용 통합 보안 개발에 협력했다
- 양사는 단말부터 네트워크·클라우드까지 보호하는 보안체계를 구축한다
- U+SASE와 시큐리티 렌즈를 연계하고 AI 보안 등 협력을 확대한다
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AI 데이터 유출 방지·보안관제 협력 확대
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = LG유플러스가 GS네오텍과 기업용 통합 보안 서비스 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.
양사는 지난 9일 서울 용산구 LG유플러스 사옥에서 협약식을 열고 사용자 단말부터 네트워크, 클라우드 서버까지 보호하는 종단 간(E2E) 보안체계 구축에 협력하기로 했다.
우선 LG유플러스의 네트워크·보안 통합 플랫폼 'U+SASE'와 GS네오텍의 클라우드 보안 서비스 '시큐리티 렌즈'를 연계할 계획이다. 사용자 접속과 네트워크 보안에 클라우드 서버 및 데이터 보안 관리 기능을 결합하는 방식이다.
향후 인공지능(AI) 데이터 유출 방지 솔루션과 계정관리, 보안관제 분야로 협력을 확대하고 보안 상품 공동 영업도 추진한다.
권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장 부사장은 "GS네오텍과 함께 고객의 보안 운영 부담을 줄이고 쉽고 편리한 통합 보안 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com