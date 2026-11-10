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정비사업 종교시설 갈등 반복…전문가 "강제집행보다 제도적 해법 필요"

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  • 이재명 대통령은 10일 장위10구역 사랑제일교회 제척을 강하게 질타했다
  • 전문가들은 기존 종교시설 갈등을 알박기보다 과도한 보상과 물리적 저항 사례로 봤다
  • 종교시설 보상·이전 기준을 법제화하고 상생 방안을 마련해야 한다고 제언했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李, 장위10구역 '사랑제일교회 제척' 강한 질타
전문가들 "과도한 보상 요구와 물리력 충돌 예외 사례"
용산 참사 이후 인명사고 우려…행정 집행 현실적 한계
종교시설 보상·이전 기준 부재 화 키워…상생 가이드라인 절실

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 이재명 대통령이 서울 성북구 장위10구역 재개발 과정에서 구역에서 제외(제척)된 사랑제일교회 사례를 강하게 질타하면서 정비사업 과정의 종교시설 갈등 해법이 화두로 떠올랐다.

전문가들은 이번 사태를 시세차익을 노린 전형적인 '알박기'로 보기는 어렵다고 진단한다. 개발사업을 겨냥해 일부 토지를 매입한 사례라기보다 과도한 보상 요구와 극단적인 물리력 행사가 맞물린 예외적인 갈등이라는 것이다.

이에 따라 일방적인 강제집행보다는 조합의 사업 추진권과 기존 시설의 보존 권리가 조화를 이룰 수 있도록 합리적인 보상 기준을 법제화하고, 양측이 수용할 수 있는 상생 방안을 마련해야 한다는 지적이 나온다.

◆ 李, 장위10구역 '사랑제일교회 제척' 강한 질타

이재명 대통령이 20일 인천 계양구 공공주택지구를 찾아 마무리 공사가 한창인 아파트 옥상에서 3기 신도시 조성 현황을 직접 살피고 있다. [사진=청와대] 2026.10.20

10일 정비업계에 따르면 이재명 대통령이 서울 성북구 장위10구역 재개발 사업에서 구역 제외된 사랑제일교회 사례를 강하게 질타한 것이 향후 일선 지자체의 행정 기조에 영향을 미칠 것이라는 관측이 제기된다.

앞서 이 대통령은 최근 서울 성북구 장위9구역 공공재개발 현장을 시찰하던 중 인근 장위10구역에서 사랑제일교회가 제척된 경위를 보고받고 "법치주의 국가에서 무력으로 버티면 되는 게 어디 있느냐"며 "강제집행을 못 해서 사업계획을 변경해 빼준다는 것은 말이 안 되는 것"이라고 지적했다. 이어 관할 지자체에 철저한 법 집행을 주문했고, 사랑제일교회 측은 입장문을 통해 "그렇다면 본인부터 재판받으시면 된다"며 맞섰다.

사건의 발단이 된 장위10구역은 지난 2008년 정비구역 지정 이후 2017년 관리처분계획인가까지 받았으나, 구역 내 사랑제일교회가 서울시 토지수용위원회 감정가액(약 82억원)의 7배에 달하는 563억원의 보상금을 요구하며 장기간 표류했다.

조합이 명도소송에서 승소해 철거할 법적 근거를 확보했지만, 교회 측이 화염병 등을 동원해 물리적으로 저항하면서 6차례의 강제집행이 모두 무산됐다. 결국 막대한 사업 지연 금융비용을 견디지 못한 조합은 지난해 교회 부지를 구역에서 빼고 사업을 추진하기로 계획을 변경했고, 지난 7월 아파트 분양을 마쳤다.

업계에서는 이번 사랑제일교회 사태를 일반적인 재개발 갈등이나 알박기와 동일선상에 놓기는 어렵다고 본다. 통상 알박기는 개발 호재를 미리 알고 시세차익을 노려 일부 부지를 선매수하는 행위를 뜻하지만, 해당 교회는 재개발 이전부터 자리 잡고 있던 기존 시설이기 때문이다.

본래 터전을 지키려는 시설 측의 입장과 사업성을 확보하려는 조합의 이해관계가 충돌하는 과정에서, 상식을 벗어난 과도한 보상 요구와 물리적 저항이라는 예외적 변수가 사태를 파국으로 몰고 간 셈이다.

◆ 용산 참사 이후 인명사고 우려…행정 집행 현실적 한계

문제는 이번 사례가 수면 위로 끌어올린 정비사업 현장의 구조적 딜레마다. 법원 판결을 무시한 물리적 저항에 엄정 대응해야 한다는 명분은 뚜렷하지만, 일선 행정 현장에서는 과거 용산 참사 이후 인명사고 우려 때문에 공권력을 동원한 강제집행에 극도로 신중할 수밖에 없다.

신보연 세종대 산업대학원 부동산AI융합학과 주임교수는 "법원의 판결문이 나와 행정대집행을 할 법적 근거가 있다면 대통령 발언 이후 집행 시도는 늘어날 수 있다"면서도 "집행 과정에서 물리적 충돌로 인명사고라도 발생하면 시민들의 거센 질타와 역풍을 맞을 수 있어 지자체 입장에서는 무리하게 집행하기 어려운 딜레마가 있다"고 설명했다.

정부와 여당이 추진 중인 공공재개발로 전환하더라도 해법이 되기는 어렵다. 기존 종교시설 역시 재산권과 종교의 자유를 바탕으로 시설을 보존할 권리가 있는 만큼, 한국토지주택공사(LH)나 서울주택도시공사(SH) 등 공공이 시행자로 나선다고 해서 이를 일방적으로 강제 수용하거나 물리적 저항을 밀어붙이기는 어렵기 때문이다.

서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "종교시설은 지역 내 특수성 때문에 누구도 쉽게 건드리지 못하는 영역"이라며 "공공 주도로 사업을 한다고 해서 강제 수용이 쉽게 되는 것도 아니고, 일방적인 공권력 개입이 능사는 아니다"라고 짚었다.

또한 재개발 시장의 논리만 앞세워 구역 제척을 무조건 막는 것 역시 능사가 아니라는 지적이다. 기존 시설이 존치를 강하게 원하거나 합의가 불가능할 때 제척 통로까지 막아버리면 조합은 금융비용 폭탄을 맞고 기존 시설은 강제 철거 위기에 몰릴 수 있다.

김제경 투미부동산컨설팅 소장은 "무리한 요구로 평행선을 달릴 때 구역 제척마저 어렵게 만들면 조합에는 이중 부담으로 작용한다"며 "합의가 불가능한 곳은 유연하게 제척할 수 있도록 퇴로를 열어주되 보상의 형평성을 맞추는 제도적 접근이 필요하다"고 말했다.

◆ 종교시설 보상·이전 기준 부재 화 키워…상생 가이드라인 절실

결국 전문가들은 재개발 조합과 기존 종교시설이 상생할 수 있는 제도적 가이드라인 구축이 핵심이라고 입을 모은다. 현행 도시 및 주거환경정비법(도시정비법)에는 종교시설에 대한 별도 규정이 없어 일반 상가와 동일하게 취급되며, 서울시의 종교시설 처리방안은 구속력 없는 권고사항에 그치고 있다. 명확한 법적 잣대가 없다 보니 종교시설은 고유한 특수성을 인정받지 못한다고 반발하고, 일부에서는 컨설팅 업체까지 붙어 과도한 합의금을 요구하는 악순환이 벌어지고 있다.

김 소장은 "명확한 법적 기준이 부재하다 보니 교회 입장에서도 다른 구역 사례와 비교해 손해를 본다고 생각하거나 컨설팅 업체들이 개입해 분쟁을 키우는 실정"이라며 "일반 재개발 보상 논리와 종교시설의 특수성 사이에서 합리적인 보상 및 이전 기준을 법에 명확히 세워놔야 소모적인 분쟁을 줄일 수 있다"고 강조했다.

아울러 기존 시설의 보존 의사를 존중해 구역에서 제척(존치)할 경우, 개발 이익을 지역사회와 나누며 공존하는 방안도 대안으로 거론된다. 구역에서 빠지더라도 주변이 대규모 아파트 단지로 탈바꿈하고 도로 등 기반시설이 정비되면 존치된 부지의 땅값도 동반 상승하는 혜택을 누리게 되기 때문이다.

신 교수는 "악의적인 목적이 아니라 기존 터전에서 종교 활동을 이어가기 위해 제척을 요구한다면 그 권리도 어느 정도 존중해 줄 수 있다"며 "다만 주변 재개발로 기반시설이 깨끗하게 조성되면 존치된 부지의 지가도 당연히 오르는 만큼, 종교단체가 주민 편의시설 제공 등 지역사회에 일부 환원할 수 있는 상생 장치를 마련하는 것도 좋은 해법이 될 것"이라고 제언했다.

dosong@newspim.com

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엔비디아판 '나를 사랑한 스파이' [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 인공지능(AI) 반도체 시장을 선도하는 엔비디아(NVDA)의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 스파이로 의심받는 여성과 불륜 관계를 맺은 사실이 드러나면서 미국 국가안보를 뒤흔드는 스캔들에 휘말렸다. 술집에서 시작된 인연은 은밀한 밀회로 이어졌고 상대 여성의 중국 스파이 의혹이 불거지면서 '사장님'의 불륜은 시총 4조3000억달러의 회사를 뒤흔드는 악몽으로 돌변했다. 월스트리트저널(WSJ)은 9일(현지시간) 젠슨 황과 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 임원이던 앨리스 황의 관계가 어떻게 미국 국가안보 스캔들로 번졌는지 상세히 보도했다. 두 사람의 첫 만남은 2024년 3월 미국 캘리포니아에서 열린 엔비디아 행사였다. 기업인들의 일상적 모임으로 끝나지 않고, 둘의 재회는 석달 뒤 타이베이의 칵테일 바에서 이뤄진다. 그날 기술기업 임원들이 모인 자리에서 앨리스 황은 젠슨 황과의 친분을 과시("젠슨은 나의 아주 친한 친구")하며 그에게 술자리로 오라는 문자를 보냈다. 실제 몇 분 뒤 젠슨 황이 등장하자 좌중의 놀라움은 컸다. 젠슨 황은 위스키를 주문하고 자리에 모인 사람들과 잠시 이야기를 나눈 뒤 피곤하다며 혼자 자리를 떴다고 한다. 당시 소셜미디어에 공개된 사진에는 트레이드마크인 검은 가죽 재킷을 입은 젠슨 황이 진주 목걸이를 착용한 앨리스 황과 붉은색 소파에 나란히 앉아 있는 모습이 담겼다. 불륜 냄새 짙은 멜로물이 첩보물로 장르를 바꾸는 데는 채 몇 달도 걸리지 않았다 WSJ에 따르면 미국 정부는 그해(2024년) 말 앨리스 황이 소속된 메가스피드가 엔비디아의 AI 반도체를 중국으로 불법 우회 공급했는지 조사하기 시작했다. 대만과 싱가포르 당국도 앨리스 황이 중국 및 중국 정보기관과 연계돼 있다는 의혹을 들여다봤다. 조사에 참여했던 일부 관계자들은 그녀가 젠슨 황과 가까워진 뒤 중국 정보기관에 포섭됐을 가능성을 제기했다고 한다. 젠슨 황 엔비디아 대표(오른 쪽)와 메가스피드인터내셔널 전 임원 앨리스 황[출처 =샤오홍슈 캡처] '황과 황의 만남'은 이후로도 계속돼 2025년 5월 타이베이의 한 저녁 식사 자리에서는 서로 뺨에 입을 맞추고 팔을 만지는 모습이 사진에 포착됐다. 이 만남은 젠슨 황이 트럼프 대통령을 따라 중동을 다녀온 직후 이뤄졌다. 당시 순방에서 트럼프 대통령은 걸프 국가들과 엔비디아 반도체 수출 계약을 맺었다. 그리고 몇 주 뒤 젠슨 황과 회사의 고위 로비 담당자들은 크리스토퍼 랜도 국무부 부장관을 찾았다. 중국 시장을 겨냥해 설계한 H20 반도체의 수출 허가를 승인해줄 것을 요청하는 자리였다. 며칠 뒤 젠슨 황과 트럼프 대통령의 만남이 이뤄지고서 엔비디아는 H20의 중국 판매 승인을 얻게 된다. 그 대가로 엔비디아가 중국 매출의 15%를 재무부에 납부한다는 조건이었다. 엔비디아가 중국 시장의 문을 다시 두드리던 바로 그 무렵, 미국 정부는 엔비디아의 사업 파트너를 겨냥해 수사망을 좁히고 있었다. 비슷한 시기 미국 정부가 메가스피드를 조사하고 있다는 사실을 알아 챈 엔비디아측이 당국 조사에 영향력을 행사했다는 의혹도 짙다. 엔비디아는 고객사에 대한 제품 공급 과정에서 법적 위험을 확인하기 위해 정부기관에 문의한 것은 정상적인 절차라고 해명했지만 논란은 쉽게 가라앉지 않고 있다. ☞ 엔비디아 법률고문, 美 상무부 'AI 칩 밀수' 조사에 개입 정황 작년(2025년) 10월 트럼프 대통령은 한국에서 시진핑 중국 국가주석과 회담을 준비하면서 참모들에게 엔비디아의 상위 AI칩을 중국에 판매하도록 허용하는 방안을 검토하고 있다고 알렸다. 이는 미중 무역협상에서 중국에 내밀 협상 카드 중 하나였다. 그러나 마코 루비오 국무장관과 하워드 러트닉 상무장관 등 참모진은 국가안보를 해칠 수 있다며 만류했다. 올해 5월 트럼프 대통령의 방중에 앞서 루비오 장관은 젠슨 황 CEO가 중국 스파이로 의심되는 인물과 사적인 관계를 맺고 있다는 경고를 담은 기밀 메모를 작성해 고위 당국자들에게 배포했다. 해당 보고 때문이었을까, 젠슨 황은 당초 중국 방문 수행단에서 제외됐다. 그러나 트럼프 대통령은 알래스카에서 그를 대통령 전용기에 태워 중국으로 데려갔다. 9일 트럼프 대통령은 루비오가 작성했다는 해당 문건에 대해 기억나지 않는다고 말했다. 그는 "정보 담당자들이 보여줬을 가능성은 있지만 기억나지 않는다"며 "내게 별 영향을 미치지 않았다는 것은 틀림없다"고 했다. 앨리스 황이 실제 중국 정보기관을 위해 활동했는지, 엔비디아의 기밀이 유출됐는지, 젠슨 황이 관련 사실을 알고 있었는지는 이후 의회와 수사당국의 조사를 통해 밝혀져야 겠지만, 이미 이 사건은 최고경영자의 사생활 논란을 넘어 국가안보 이슈로 부상했다. 이번 사건을 계기로 중국에 대한 첨단 반도체 수출 제한 조치 또한 한층 강해질 분위기다. 국방예산 법안에 강력한 반도체 수출통제 조항을 포함하는 방안이 초당적으로 추진되고 있다. 존 튠 공화당 상원 원내대표는 "온갖 사이버 위협과 초지능 기술이 존재하는 환경에서 이번 사안은 더 중대한 의미를 갖는다"고 강조했다. '엔비디아를 울린 마타하리'라는 수식어가 붙은 앨리스 황은 중국 관영매체에서 TV 기자로 일하다가 2023년 메가스피드에 합류한 것으로 전해진다. 싱가포르 기업등록 자료에는 2023년 3월부터 11월까지 메가스피드의 이사로 등재됐다. 중국 기업 세븐로드홀딩스(7Road Holdings)에서 분사한 메가스피드는 아시아·태평양 지역에 엔비디아 하드웨어를 제공하는 클라우드 서비스 기업이라고 스스로를 홍보해왔다. 메가스피드는 불법행위에 관여하지 않았다는 입장을 유지하고 있다. 지난해 5월 22일 대만 타이베이의 한 식당에서 앨리스 황(우)과 함께 식사하는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 모습. 사진은 영상 스크린샷. [사진=로이터 뉴스핌] osy75@newspim.com 2026-11-10 14:55
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성수 연무장길에 완성된 '무신사 유니버스' 가보니 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 무신사 스탠다드에서 옷을 고르고, 무신사 킥스에서 신발을 둘러본 뒤 무신사 뷰티에서 화장품까지 쇼핑한다. 무신사가 서울 성수동에 조성한 '무신사 타운'에서 기대하는 고객의 쇼핑 동선이다. 패션을 사러 온 고객의 발길을 뷰티 매장으로도 이끌겠다는 구상이다. 무신사는 성수 일대에 밀집한 오프라인 매장을 연계해 패션부터 뷰티, 라이프스타일까지 아우르는 쇼핑 공간을 확대하고 있다. 11일 개점을 하루 앞두고 찾은 서울 성동구 연무장길의 '무신사 뷰티 성수'는 건물 외관부터 코랄빛으로 물들어 있었다. 매장에 들어서자 색조 브랜드 '투에이엔(2aN)'의 팝업 공간이 가장 먼저 눈에 들어왔다. 안쪽으로 걸음을 옮기니 화장품을 직접 발라볼 수 있는 체험 공간이 이어졌다. 2층에는 약사가 상주하며 피부·두피 고민을 상담해 주는 약국도 자리했다. 지난 9월 홍대점에 이어 선보이는 무신사의 두 번째 뷰티 전문 매장이다. [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 무신사가 11일 서울 성동구 연무장길에 문을 여는 '무신사 뷰티 성수' 외관. 무신사의 100번째 오프라인 매장으로, 건물 외관에 상징색인 코랄색을 적용했다. 2026.11.10 kji01@newspim.com ◆ 패션 고객을 뷰티로…성수 매장 연결한다 무신사 뷰티 성수는 지상 1~2층, 약 400평 규모로 조성됐다. 700여개 브랜드의 상품 1만여개를 판매한다. 무신사가 2021년 무신사 스탠다드 홍대점을 연 이후 5년 만에 선보이는 100번째 오프라인 매장이기도 하다. 과거 자동차 정비소로 사용됐던 건물의 철골 구조를 그대로 살리고 외관에는 무신사의 상징색인 코랄색을 적용했다. 무신사가 성수점에서 강조하는 것은 주변 매장과의 연계다. 인근에는 무신사 스탠다드와 무신사 스토어, 무신사 메가스토어, 무신사 킥스, 이구홈 등 패션·라이프스타일 매장이 모여 있다. 여기에 뷰티 전문점을 추가해 서로 다른 매장을 방문하는 고객의 구매를 유도한다는 계획이다. [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 10일 '무신사 뷰티 성수' 1층 입구에 색조 브랜드 '투에이엔(2aN)'의 팝업 공간이 마련돼 있다. 무신사는 약 15평 규모의 팝업존에서 2주~1개월 간격으로 브랜드를 교체할 예정이다. 2026.11.10 kji01@newspim.com 온라인에서는 이미 기존 고객의 뷰티 구매가 활발하다. 올해 1~10월 무신사 뷰티 신규 고객의 83%는 패션 등 다른 카테고리에서 상품을 구매한 경험이 있는 고객이었다. 무신사 관계자는 "패션을 구매했던 고객들이 뷰티를 새롭게 구매할 가능성이 높다"며 "옷과 모자, 화장품을 한곳에서 구매할 수 있는 자연스러운 쇼핑 동선을 완성하기 위해 오프라인 매장을 구현했다"고 설명했다. [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 10일 '무신사 뷰티 성수' 1층에 마련된 화장품 체험 공간. 고객들은 스킨케어와 색조 제품을 직접 사용하고 비교할 수 있다. 2026.11.10 kji01@newspim.com ◆ 향수 520종에 약국까지…체험 공간 확대 매장 곳곳에는 화장품을 직접 사용해 볼 수 있는 공간이 마련됐다. 1층에는 스킨케어와 메이크업 제품을 배치하고 약 15평 규모의 브랜드 단독 팝업존을 조성했다. 첫 팝업을 맡은 투에이엔을 시작으로 2주~1개월 간격으로 브랜드를 교체할 예정이다. 무신사는 참여 브랜드에 별도 공간 비용을 받지 않고 팝업 기회를 제공한다. 매장 안쪽에서는 메이크업 브랜드 아멜리의 인공지능(AI) 퍼스널 컬러 진단 서비스를 체험할 수 있다. 고객의 눈동자를 촬영해 어울리는 색상과 제품을 추천하는 방식이다. 향수 진열 공간도 홍대점보다 커졌다. 56개 브랜드의 향수 약 520종을 갖춰 홍대점의 240여종보다 두 배 이상 늘렸다. [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 10일 '무신사 뷰티 성수' 2층에 마련된 뷰티온누리약국 모습. 2026.11.10 kji01@newspim.com 2층에는 홍대점에서 처음 도입한 뷰티온누리약국이 들어섰다. 약사 2명이 상주하며 피부 상담과 일반의약품 판매, 처방전 조제 등을 담당한다. 약국에는 여드름·기미·건조·탈모 등 고민별로 구분한 110여개 브랜드의 상품 700여개가 진열됐다. 약국은 일반 뷰티 매장과 결제 공간을 분리해 운영한다. ◆ 홍대서 50일간 25억 매출…제주 출점도 추진 무신사가 뷰티 오프라인 사업을 확대하는 배경에는 홍대점의 초기 성과가 있다. 지난 9월 11일 문을 연 무신사 뷰티 홍대는 10월 30일까지 50일간 누적 매출 25억원을 기록했다. 하루 평균 약 5000만원이다. 월 방문객은 약 10만명이며, 구매 고객의 약 60%는 외국인이었다. 홍대점은 전체 브랜드의 약 70%를 인디 브랜드로 구성했는데 이들 브랜드가 전체 매출의 85%를 차지했다. 성수점에서는 인디 브랜드 비중을 80%로 높였다. 전체 브랜드 중 99개는 무신사 뷰티 오프라인 매장에 처음 입점한다. [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 10일 서울 성동구 '무신사 뷰티 성수' 내부에 스킨케어와 메이크업 등 다양한 화장품이 진열돼 있다. 약 400평 규모의 매장에서는 700여개 브랜드의 상품 1만여개를 판매한다. 2026.11.10 kji01@newspim.com 무신사 관계자는 "패션에서 신진 브랜드와 함께 성장해 온 전략을 뷰티에도 적용하려 한다"며 "브랜드의 철학과 성장 가능성, 상품 경쟁력 등을 고려해 입점 브랜드를 선정하고 있다"고 말했다. 무신사는 연말 또는 내년 초 제주에도 뷰티 전문 매장을 열 계획이다. 패션을 중심으로 구축한 오프라인 사업을 뷰티로 넓히면서 지역별 출점도 이어간다는 방침이다. 무신사 관계자는 "성수에 집결한 다양한 오프라인 매장 간 상호 송객을 확대해 고객의 쇼핑 경험을 넓히고, 성장 가능성이 높은 중소 뷰티 브랜드들이 새로운 고객을 확보하고 거래액을 늘릴 수 있도록 지원해 나갈 것"이라고 말했다. [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 10일 서울 성동구 '무신사 뷰티 성수' 내부에 스킨케어와 메이크업 등 다양한 화장품이 진열돼 있다. 약 400평 규모의 매장에서는 700여개 브랜드의 상품 1만여개를 판매한다. 2026.11.10 kji01@newspim.com kji01@newspim.com 2026-11-10 15:10

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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