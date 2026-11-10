이란, 청해부대 임무 확대 '자제' 촉구...정부 '전쟁 불개입 원칙' 강조

AI 핵심 요약beta
- 정부는 10일 전쟁 불개입 원칙 아래 청해부대 임무 강화를 추진했다
- 청해부대 작전 구역을 아덴만에서 오만 남방 외해까지 확대했다
- 이란은 한국에 복잡한 사안에 개입하지 말고 거리를 두라고 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지난 9월 "대가 따를 것" 경고 보다 수위 낮춰
정부 "국민보호·경제이익 위한 것...전쟁 불개입"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 이란이 한국 청해부대의 작전 범위 확대 결정에 경계감을 나타낸 것과 관련해 정부는 '전쟁 불개입 원칙'을 강조했다.
외교부 당국자는 10일 "정부는 우리 국민 보호와 경제 이익 수호를 목적으로 전쟁 불관여·불개입 원칙 하에 청해부대 임무를 강화하는 방안의 파견연장 동의안을 진행 중"이라면서 "이와 관련해 이란 등 관련국들과 지속적으로 소통하고 있다"고 밝혔다.
앞서 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 9일(현지 시간) 청해부대의 작전 범위 확대에 대해 "한국과의 관계는 오랜 역사를 지니고 있고 언제나 상호 존중과 상호 이익을 바탕으로 해왔다"면서 "최선의 도움은 이미 충분히 복잡해진 사안에 한국이 개입하지 않고 거리를 두는 것"고 밝혔다.
바가이 대변인은 또 "우리는 한국뿐만 아니라 다른 국가들 역시 미국과 시온주의 정권(이스라엘)의 불법적 행동이 야기한 파괴적이고 광범위한 결과를 인식하고, 우리 지역의 정세를 더 복잡하게 만들 뿐인 행보를 자제하기를 희망한다"고 말했다.
그는 이어 "이번 군사적 침략을 공개적·암묵적으로 지원해 온 그들의 일부 동맹을 제외한 다른 국가들이 미국과 시온주의 정권의 공범이 되는 것을 바라지 않는다"고 강조했다.
이란은 지난 9월 호르무즈 해협 문제에 한국이 관여하는 것에 대해 '한국어 성명'을 사회관계망서비스(SNS)에 올려 "위험한 선택에는 대가가 따를 것"이라고 경고한 바 있다. 이란의 이번 반응은 당시에 비해 수위가 낮아진 것으로 평가된다.
한국 국방부는 지난 5일 청해부대의 작전 구역을 기존 아덴만 일대에서 오만 남방 외해까지 확대하고, P-8A 해상초계기와 폭발물처리반(EOD), 소해전력 등을 추가 파견하는 내용의 파견 연장 수정 동의안을 발표했다. 이 동의안은 10일 국무회의 의결을 거쳤으며, 조만간 이재명 대통령의 재가를 받아 국회에 제출돼 입법부의 동의 절차를 밟게 된다.
opento@newspim.com