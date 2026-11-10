OLED 시장 위축에도 삼성디스플레이 선두…폴더블로 돌파구

AI 핵심 요약beta
- 삼성디스플레이가 10일 폴더블·차세대 기술로 시장 주도권 강화에 나섰다
- 올해 OLED 스마트폰 패널 출하량은 8억2900만대로 7.3% 감소할 전망이다
- 중국 BOE 추격 속 삼성디스플레이는 프리미엄 패널 경쟁력 강화에 나섰다
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BOE 추격 속 프리미엄 경쟁력 강화…폴더블·차세대 기술로 차별화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 글로벌 스마트폰용 유기발광다이오드(OLED) 패널 시장이 위축되는 가운데 삼성디스플레이가 폴더블과 차세대 디스플레이 기술을 앞세워 시장 주도권 강화에 나서고 있다.
중국 업체들의 추격이 거세지는 상황에서 프리미엄 제품 경쟁력이 향후 실적을 좌우할 전망이다.
10일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 글로벌 OLED 스마트폰 패널 출하량은 지난해 8억9400만대에서 8억2900만대로 약 7.3% 감소할 전망이다. 패널 매출도 전년 대비 5% 이상 줄어들 것으로 예상된다.
삼성디스플레이는 시장 선두를 유지할 전망이지만 애플 등 주요 고객사와 거래를 확대하는 중국 BOE의 추격을 받고 있다.
시장 위축 속에서도 폴더블·롤러블 OLED는 가장 빠르게 성장하는 분야로 꼽혔다. 삼성디스플레이에는 프리미엄 패널 중심의 사업 경쟁력을 강화할 기회가 될 전망이다.
삼성디스플레이는 최근 편광판을 없애 광효율을 높이고 사생활 보호 기능을 결합한 'LEAD 2.0' 기술을 공개했다. 차세대 기술을 통한 고부가가치 패널 시장 공략에도 속도를 내고 있다.
syu@newspim.com