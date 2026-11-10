인텔리빅스, CES 2027서 혁신상 2개 부문 수상

AI 핵심 요약beta
- 인텔리빅스가 10일 CES 2027 혁신상 2개 부문 수상작에 선정됐다고 밝혔다.
- 터널 침수 통제 AI와 산불 탐지·확산 예측 플랫폼이 각각 수상했다.
- 두 제품은 위험 분석부터 현장 통제와 대응 절차까지 수행하는 안전 AI다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 안전 인공지능(AI) 기업 인텔리빅스가 CES 2027 혁신상에서 2개 부문 수상작으로 선정됐다고 10일 밝혔다.
수상 제품은 터널 침수 교통통제 에이전트 '빅사 게이트실드 AI(VIXA GateShield AI)'와 산불 탐지·확산 예측 플랫폼 '빅사 와일드파이어 AI(VIXA Wildfire AI)'다. 게이트실드 AI는 인류안보 부문에서, 와일드파이어 AI는 스마트 커뮤니티 부문에서 각각 수상했다.
회사에 따르면 두 제품은 AI가 위험을 감지하는 데 그치지 않고 위험의 진행상황을 분석해 현장 통제와 표준대응절차(SOP)에 따라 의사결정까지 하는 '행동하는 안전 AI 에이전트'라는 점에서 높은 평가를 받았다.
게이트실드 AI는 집중호우 때 지하차도와 터널, 교량 진입부, 저지대 도로의 침수 위험을 실시간 분석한다. 차량 진입 위험이 예상될 경우 자율적으로 교량 앞 차단봉을 내리고 도로 전광표지판을 통해 안내 메시지를 내보낸다. 카메라 영상과 수위계 데이터를 결합해 침수 면적과 물 경계의 확산 속도, 접근 차량과 보행자 위험을 함께 파악한다.
클라우드 연결이 끊겨도 로컬에서 통제 기능을 수행하며 운영자는 언제든 수동으로 개입할 수 있다. 물리 제어와 생성형 AI 추론을 분리한 이중 엔진 구조로 신속성과 통제 안전성을 함께 확보했다. 비홍수기에는 사고·정차·역주행·화재 등을 탐지하는 지능형교통체계(ITS) 관제 솔루션으로 활용할 수 있다.
와일드파이어 AI는 산불 예방과 조기 탐지, 확산 예측, 드론 재관측, 주민 대피 지원을 하나의 운영 체계로 연결한 플랫폼이다. 엣지 비전 AI가 CCTV 영상에서 연기와 불꽃 등 이상 징후를 빠르게 포착하면 영상언어모델(VLM)이 해당 장면의 시각적 근거를 분석한다.
온도와 습도, 이산화탄소, 미세입자 등 환경센서 정보와 풍향·풍속, 지형, 식생 데이터를 결합해 산불 위험과 향후 3시간의 확산 예상 경로, 대피로 위험을 지도에 표시한다. 고정형 CCTV의 사각지대를 드론으로 다시 관측하고 새 영상으로 예측을 보정하는 관측·예측·재관측 폐루프가 차별점이다.
인텔리빅스는 CES 2026에서 전천후 AI 카메라 빅스올캠(VIXallcam)으로 스마트 커뮤니티 부문 혁신상을 수상한 데 이어 2년 연속 CES 혁신상 수상 기록을 이어갔다. 회사는 이번 수상을 계기로 기후재난 대응 수요가 큰 해외 지방정부와 교통·산림·소방기관을 대상으로 사업을 확대할 계획이다.
인텔리빅스 관계자는 "3개 출품작 가운데 2개가 혁신상에 선정된 것은 인텔리빅스의 안전 AI가 위험을 인식하는 기술을 넘어 다음 상황을 예측하고 현장 대응까지 연결하는 실행형 AI로 발전했음을 보여준다"고 밝혔다. 이어 "지난해 빅스올캠(VIXallcam)에 이어 2년 연속 글로벌 무대에서 기술력을 인정받은 만큼, 침수와 산불을 비롯한 기후재난 대응 기술을 더욱 고도화해 세계 시민의 생명과 도시 인프라를 지키는 글로벌 안전 AI 기업으로 성장하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com