카카오, 라이언 AI 단편 애니메이션 공개

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 10일 오픈AI와 협업한 첫 AI 애니메이션을 공개했다
- ‘그래도, 라이언’은 동명 웹툰 원작의 5분 분량 작품이다
- 본편은 11일 카카오프렌즈와 오픈AI 공식 채널에서 공개될 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
11일 유튜브·인스타그램 통해 공개 예정
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 카카오가 오픈AI(OpenAI)와 협업해 제작한 카카오프렌즈 라이언의 첫 인공지능(AI) 단편 애니메이션 '그래도, 라이언'을 공개한다고 10일 밝혔다.
'그래도, 라이언'은 동명 웹툰을 원작으로 한 약 5분 분량의 애니메이션이다. 카카오는 창작자의 기획과 연출에 AI 기술을 접목해 제작했다고 설명했다.
이번 작품에는 넷플릭스 애니메이션 '이 별에 필요한'의 한지원 감독과 김영준 AI 슈퍼바이저가 참여했다. 제작 과정에서는 장면 스케치와 프롬프트를 바탕으로 오픈AI의 '챗GPT 이미지(ChatGPT Images)' 기능을 활용했으며, 이후 수작업 보정을 거쳐 완성했다.
카카오에 따르면 제작진은 한 장면당 약 1500개의 프롬프트를 활용해 장면별 연출과 표현을 구체화했다.
작품 공개에 앞서 성수동 '무비랜드'에서는 특별 상영회와 감독과의 대화(GV)도 진행됐다. 현장에서는 본편 상영과 함께 제작 과정을 소개하는 전시도 마련됐다.
한지원 감독은 "익숙한 라이언에게도 자신만의 고민과 꿈이 있다는 점에서 이야기를 시작했다"며 "라이언의 감정과 여정을 전달하는 데 집중했다"고 말했다.
김영준 AI 슈퍼바이저는 "원하는 장면에 도달할 때까지 결과물을 고르고 수정하는 과정을 반복했다"며 "창작자의 판단과 보정이 작품 완성도에 중요한 역할을 했다"고 말했다.
'그래도, 라이언' 본편은 오는 11일 라이언 공식 인스타그램과 카카오프렌즈 유튜브, 오픈AI 인스타그램과 유튜브 채널에서 공개될 예정이다.
flurry327@newspim.com