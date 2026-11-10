유안타證 "외국인 국채선물 순매수 전환…개인투자자 '1~2년 금융채' 주목"

외국인 '숏커버'에 장기 국고채 금리 4%대→3%대↓

단기 금융채 이자수익 매력·장기금리 추가 하락 전망

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 외국인이 지난달부터 국채선물 15만 계약 이상을 순매수하면서 국내 채권시장의 투자전략에도 변화가 필요하다는 분석이 나왔다.

외국인의 매도 포지션 청산으로 장기 국고채 금리가 하락하는 가운데 국내 투자자는 상대적으로 금리가 높은 만기 1~2년 금융채를 중심으로 이자수익을 확보하고 장기채권의 추가 강세 가능성에도 대비해야 한다는 조언이다.

10일 이재형 유안타증권 연구원은 '외국인 국채선물 숏커버의 원인과 투자전략' 보고서를 통해 외국인의 국채선물 매매 방향 전환이 국내 채권시장의 수급과 금리 구조에 미치는 영향을 분석했다.

이 연구원은 외국인의 국채선물 매수세가 확대되면서 국내 채권시장에서도 단기 금융채의 투자 매력이 높아지고 있다고 진단했다. 특히 단기금리곡선의 평탄화가 장기 국고채 금리의 추가 하락을 유도할 가능성에 주목했다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 10일 코스피가 전장 종가보다 228.37포인트(4.55%) 오른 5247.22로, 코스닥은 전장 종가보다 22.76포인트(3.56%) 오른 661.73으로 거래가 시작됐다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1344.0원에 주간거래를 기록 중인 가운데, 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.11.10 starbean@newspim.com

실제 외국인의 국채선물 매매 방향은 최근 뚜렷하게 달라졌다. 외국인은 지난 2024년 하반기부터 약 1년 동안 3년 국채선물 순매수를 50만 계약 가량 확대했다. 당시 국채선물 강세와 함께 국고채 3년물 금리는 2% 초반까지 하락했다.

이후 약 1년간 50만 계약 가량 순매도를 확대하면서 원화채권 금리의 상승 폭도 커졌다. 그러나 올해 10월부터는 다시 15만 계약 이상 순매수를 늘렸고 국고채 금리도 하락세로 돌아섰다.

최근 매수세는 새로운 상승 포지션을 구축하기보다 기존 매도 포지션을 정리하는 숏커버 성격이 강하다는 분석이다. 실제 12월물 국채선물의 미결제약정은 9월물보다 감소했다. 미결제약정 감소를 동반한 선물 매수는 기존 매도 계약을 청산하는 움직임으로 해석할 수 있다.

외국인의 매수 전환에 따라 4%대까지 상승했던 장기 국고채 금리는 3%대로 내려왔다. 국채선물 시장에서 외국인의 매매 비중이 50%를 넘어서면서 이들의 포지션 변화가 국내 금리와 채권 가격에 미치는 영향도 확대되고 있다.

외국인의 현물채권 보유 규모가 커진 점도 주목할 부분이다. 현재 외국인이 보유한 원화채권은 약 350조원으로 대부분 국고채다. 최근 3년 동안에는 만기 30년 국고채 보유액이 약 100조원 증가했다.

외국인은 달러화로 자금을 조달해 원화채권에 투자하는 경우가 많다. 이에 따라 국내 금리뿐 아니라 달러 금리와 외환스와프 시장의 자금조달 여건을 고려해 국채선물 포지션을 조정한다. 현물채권 보유 규모가 확대될수록 이러한 위험관리 거래도 증가할 수밖에 없다는 설명이다.

이번 매수 전환의 주요 배경 역시 외환스와프 시장의 변화다. 올해 상반기에는 달러/원 베이시스스와프 하락과 단기금리곡선의 가팔라짐에 대응해 외국인이 국채선물 매도를 늘렸다. 반면 하반기에는 외환스와프 금리가 상승하고 단기금리곡선의 가팔라지는 흐름이 약해지면서 매수세로 돌아섰다.

반도체 수출기업을 중심으로 달러 공급이 확대된 점도 영향을 미쳤다. 수출기업의 외화자금 공급이 외환스와프 시장의 수급 여건을 개선하면서 외국인의 국채선물 매도 포지션 청산을 촉진했다는 분석이다.

외국인의 매매 변화는 국내 증권사의 거래에도 영향을 준다. 외국인이 국채선물을 대규모로 매수해 선물가격이 현물채권보다 상대적으로 높아지면 국내 증권사는 선물을 매도하고 현물채권을 매수하는 거래를 확대할 수 있다.

반대로 선물가격이 상대적으로 낮아지면 선물을 매수하고 빌린 채권을 매도하는 방식으로 대응한다. 이처럼 외국인의 국채선물 거래는 국내 증권사의 현물채권 매매와 대차거래를 통해 채권 수급 전반에 영향을 미친다.

이러한 환경에서 이 연구원이 제시한 국내 투자자의 핵심 전략은 만기 1~2년 금융채를 활용한 이자수익 확보다.

국고채 금리가 단기간에 빠르게 하락한 반면 금융채 금리는 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있기 때문이다. 금융채는 은행 등 금융회사가 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권으로 국고채보다 높은 금리를 제공하는 경우가 많다.

이자수익 확보를 목적으로 단기 금융채를 매수하는 수요가 늘어나면 단기금리곡선에도 변화가 나타날 수 있다. 단기 구간의 금리 차이가 축소되는 평탄화 압력이 커지고 외국인의 국채선물 숏커버가 추가로 유입되면서 장기 국고채 금리의 하락세를 강화할 수 있다는 분석이다.

이 연구원은 "1, 2년 구간의 캐리 투자 수요 강도에 따라 장기채권 숏커버링 수요를 촉발하면서 장기금리 하락세가 이어질 가능성에도 대비해야 한다"고 강조했다.

다만 장기채권의 추가 강세를 단정하기는 어렵다. 이미 국고채 금리가 단기간에 크게 하락하면서 금리 수준에 대한 부담이 높아진 데다 외국인의 국채선물 포지션 변화에 따라 가격 변동성도 확대될 수 있기 때문이다.

이에 따라 국내 투자자는 장기 국고채 금리의 추가 하락 가능성을 열어두면서도 상대적으로 높은 금리를 제공하는 단기 금융채를 통해 안정적인 이자수익을 확보하는 전략을 검토할 필요가 있다는 판단이다.

이 연구원은 "국내 채권시장에서 국고채 금리가 빠르게 하락한 점이 있으나, 상대적으로 금융채 금리 수준은 높은 편"이라며 "이자수익을 의식한 채권 투자 자금의 활동성은 금융채 매수 강도에 반영될 것"이라고 전망했다.

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