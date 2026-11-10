신영증권, 파생상품 이익 급증에 2분기 영업수익 1.2조원

AI 핵심 요약beta
- 신영증권은 10일 7~9월 영업수익이 1조2515억원으로 증가했다고 공시했다
- 파생상품 평가·거래이익이 6139억원으로 233.2% 늘고 외환거래이익도 흑자 전환했다
- 영업이익은 542억원, 순이익은 411억원으로 각각 50.4%, 36.4% 증가했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신영증권의 올해 7~9월 영업수익이 1조2000억원을 넘어섰다. 파생상품 평가·거래이익이 전년 동기보다 3배 이상으로 늘어난 데다 외환거래손익도 흑자로 전환하면서 전체 수익 규모가 크게 확대됐다.
10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 신영증권의 회계연도 2분기(7~9월) 연결 기준 영업수익은 1조2515억원으로 전년 동기(4585억원)보다 173.0% 증가했다.
가장 큰 폭으로 늘어난 항목은 파생상품 관련 이익이다. 2분기 파생상품 평가·거래이익은 6139억원으로 지난해 같은 기간(1843억원)보다 233.2% 증가했다. 외환거래이익도 2311억원을 기록했다. 지난해 같은 기간 510억원 손실을 냈던 것과 비교하면 흑자 전환이다.
수수료와 이자 부문에서도 수익이 늘었다. 수수료수익은 748억원으로 전년 동기 대비 78.0% 증가했고, 이자수익은 858억원으로 19.1% 확대됐다. 금융상품 평가·처분이익은 2364억원으로 15.2% 늘었다.
영업수익 확대는 이익 증가로도 이어졌다. 2분기 영업이익은 542억원으로 전년 동기 대비 50.4% 증가했고, 당기순이익은 411억원으로 36.4% 늘었다.
다만 영업비용도 1조1973억원으로 183.4% 증가해 영업수익 증가율을 웃돌았다. 금융상품 평가·처분손실은 3612억원, 파생상품 평가·거래손실은 5248억원으로 각각 159.9%, 142.9% 늘었다.
상반기 누적 실적도 증가세를 보였다. 올해 4~9월 연결 기준 영업수익은 2조9146억원으로 전년 동기 대비 114.3% 늘었다. 영업이익은 1753억원, 당기순이익은 1355억원으로 각각 56.8%, 48.5% 증가했다.
신영증권은 3월 결산법인으로 매년 4월부터 다음 해 3월까지를 한 회계연도로 구분한다. 이에 따라 7~9월은 회계연도 2분기, 4~9월은 상반기에 해당한다.
rkgml925@newspim.com