코윈로보틱스, 글로벌 ESS 기업 로봇 통합 시스템 수주

AI 핵심 요약beta
- 코윈로보틱스가 10일 글로벌 ESS 기업의 제조라인 로봇 통합시스템을 수주했다
- 코윈로보틱스는 계약 상대방과 금액을 공개하지 않았으며 북미 증설도 협의 중이다
- 코윈로보틱스는 배터리 팩 제조·검사공정까지 로봇 적용 영역을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 산업용 로봇 기업 코윈로보틱스가 글로벌 에너지저장장치(ESS) 기업으로부터 중대형 ESS 제조 라인용 로봇 통합 시스템을 수주했다고 10일 밝혔다. 고객사의 영업상 비공개 사유에 따라 계약 상대방과 계약금액은 공개하지 않았다.
회사에 따르면 이번 수주는 지난 3월 서진시스템의 미국향 ESS 로봇 204억원 수주, 8월 디에프에스(DFS)를 통한 국내 ESS 제조라인 로봇 85억원 수주에 이어 대형 글로벌 ESS 고객을 추가로 확보한 것이다. 현재 해당 고객의 북미지역 기가팩토리 증설에서도 로봇 시스템 공급을 협의 중이다.
코윈로보틱스는 수십톤급 중대형 ESS 완제품을 이송하는 초고중량 자동운반로봇(AMR)과 ESS 인클로저 조립 로봇, 제조·물류 공정용 자동화 시스템을 공급해왔다. ESS 제조·물류 자동화 분야에서 축적한 기술력이 이번 수주의 기반이 됐다.
이번 수주는 기존 ESS 조립 및 완제품 물류 중심의 로봇 공급에서 나아가 배터리 팩 제조와 검사공정까지 로봇 적용 영역을 확대한 점에서 의미가 있다. 산업용 6축 다관절 로봇과 저상형 및 초고상형 고중량 AMR 등을 통합 공급하며 제조라인 전반의 자동화 수요에 대응한다.
글로벌 ESS 시장은 AI 데이터센터 확산으로 전력 수요가 증가하는 가운데 전력 수급 안정성을 높이는 핵심 인프라로 주목받고 있다. 북미지역을 중심으로 ESS 생산거점 투자가 본격화되면서 이차전지 및 ESS 제조업체들의 생산능력 확대가 이어지고 있다.
회사 관계자는 "ESS 제조 공정은 범용 로봇으로는 작업에 한계가 있으며, 수십톤 중량을 핸들링하는 현장인 만큼 공정의 특성과 작업 조건에 맞춰 설계·개발하는 역량이 중요하다"며 "축적한 기술력을 바탕으로 미국을 비롯해 유럽·아시아 등 글로벌 ESS 시장에서 신규 고객과 프로젝트를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com