'반도체 저승사자' 모건스탠리 또 경고…'30만 전자·160만 닉스' 전망

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SK하이닉스 목표가 38%↓…삼성전자도 19% 하향

"2028년 공급 과잉 우려, HBM 수익성 악화 경고"

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리가 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 최대 38% 낮추며 국내 반도체 업종에 다시 경고장을 보냈다.

인공지능(AI) 반도체 호황에도 2028년부터 공급 확대와 데이터센터 투자 둔화가 맞물리면서 기업들의 수익성이 악화할 수 있다는 분석이다.

10일 금융투자업계에 따르면, 모건스탠리는 전날 이런 내용을 담은 '메모리 반도체-미국 중간선거 이후 핵심 쟁점' 보고서를 발표했다.

이번 보고서는 과거 메모리 반도체 시장의 침체를 예고해 '반도체 저승사자'라는 별명을 얻은 숀 킴(Shawn Kim) 연구원이 작성했다.

[사진=삼성전자, SK하이닉스]

숀 킴 연구원은 SK하이닉스 목표주가를 기존 260만원에서 160만원으로 38.5% 하향 조정했다. 삼성전자 목표주가도 38만1000원에서 30만9000원으로 18.9% 낮췄다. 삼성전자 우선주는 기존 30만4800원에서 24만7200원으로 조정했다.

이번 보고서에서 주목할 부분은 두 회사의 단기 실적 전망이 오히려 상향됐다는 점이다. 모건스탠리는 내년 영업이익 전망치를 삼성전자 688조원, SK하이닉스 468조원으로 각각 9%, 13% 높여 잡았다. 2028년 영업이익 추정치 역시 삼성전자는 10%, SK하이닉스는 1% 상향했다.

그럼에도 주가 전망을 낮춘 것은 현재의 실적 호황이 장기간 이어지기 어렵다고 판단했기 때문이다. 모건스탠리는 반도체 기업들의 이익이 정점에 가까워질수록 시장이 향후 실적 둔화를 주가에 먼저 반영할 수 있다고 봤다.

숀 킴 연구원은 "현재 메모리 반도체 시장에서 가장 중요한 논쟁은 오는 2028년 실적 절벽을 피할 수 있느냐는 것"이라며 "내년 실적 자체보다는 2028년 이후 성장세를 달성하고 유지할 수 있을지에 대한 우려가 커지고 있다"고 분석했다.

모건스탠리는 미국 중간선거 이후 데이터센터 투자 일정이 조정될 가능성도 반영했다. 당초 2028년 가동을 예상했던 약 5기가와트(GW) 규모의 데이터센터 프로젝트가 2029년으로 연기될 것으로 추정했다.

이에 따라 2028년 전 세계 데이터센터 신규 설비 증가율 전망치를 기존 21%에서 9%로 대폭 낮췄다. 2029년에는 증가율이 20%로 회복할 것으로 예상했다.

데이터센터 건설이 지연되는 동안 메모리 생산능력은 확대될 수 있다. 모건스탠리는 이 같은 수급 불균형이 현재의 반도체 공급 부족을 완화하고 제품 가격과 기업 수익성에 하방 압력을 가할 것으로 분석했다.

중국 메모리 반도체 업체들의 증산도 위험 요인으로 제시했다. 고대역폭메모리(HBM) 시장에서는 주요 제조사 간 경쟁이 치열해지면서 높은 이익률을 유지하기 어려워질 수 있다고 전망했다.

고대역폭메모리(HBM) 사업의 수익성 전망도 한층 보수적으로 바뀌었다. 모건스탠리는 2027~2028년 SK하이닉스의 HBM 영업이익률이 당초 예상했던 78~80%에 못 미치는 70% 수준에 머물 것으로 내다봤다. 삼성전자 역시 같은 기간 80% 안팎의 이익률을 기록할 것이라는 기존 관측을 수정해 예상 범위를 65~72%로 제시했다.

장기 수익성 전망은 더욱 보수적으로 바뀌었다. 모건스탠리는 SK하이닉스의 2029~2035년 평균 영업이익률 예상치를 기존 53%에서 28%로 25%포인트 낮췄다. AI 반도체 수요가 성장하더라도 메모리 산업 특유의 공급 확대와 가격 하락 사이클을 피하기 어렵다는 판단이다.

모건스탠리는 "주가는 기업의 기초체력보다 먼저 움직이며, 향후 몇 년간 공급이 수요를 따라잡고 AI 인프라 구축 속도가 둔화하면서 실적 전망치가 낮아질 위험을 선반영한다"고 짚었다.

한편 모건스탠리는 두 기업에 대한 투자의견은 모두 '비중확대'(Overweight)를 유지했다. 반도체 업종 내 최선호주는 기존 삼성전기에서 삼성전자로 변경했다.

plum@newspim.com