기후기술 기업 1200곳 발굴…'ADB 기후기술허브' 국내 사무소 추진

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부가 10일부터 사흘간 서울·전남·광주서 기후테크 콘퍼런스를 개최했다
- ADB 기후기술허브가 1200여개 기업 정보로 개도국 기후수요와 개발사업을 연결한다
- 정부는 한국 내 허브 사무소를 설치해 기후기술 기업과 기관의 협력을 확대할 계획이다
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아태 10개국 대표단과 전력망·에너지 전환 논의
나주 에너지자립마을·해남 태양광발전소 방문
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국 기업 400여곳을 포함해 국내외 기후기술 기업 1200여곳의 정보를 확보한 아시아개발은행(ADB) 기후기술허브가 아시아·태평양 개발도상국의 기후 대응 수요를 ADB 개발사업과 연결한다. 정부는 한국에 허브 사무소를 설치해 국내외 기업과 기관의 협력을 확대할 계획이다.
재정경제부는 ADB와 함께 10일부터 12일까지 서울과 전남·광주 일원에서 '2026 한·ADB 기후테크 파트너십 콘퍼런스'를 개최한다고 10일 밝혔다. 국가녹색기술연구소와 국가과학기술연구회가 행사를 주관한다.
기후기술허브(K-Hub)는 한국과 ADB가 지난 2023년 5월 체결한 업무협약을 바탕으로 마련한 협력 플랫폼이다. 국내외 기후기술과 정책·제도 경험을 ADB 회원국의 개발 수요에 연결한다. 지금까지 기후기술 기업 1200여곳의 정보를 구축하고 기술·지식 해법 57건을 확보했다.
올해로 두 번째인 콘퍼런스는 에너지 안보와 전환을 위한 한국의 경험, 기후기술과 제도 혁신의 연계를 주제로 열린다. 아시아·태평양 10개국 정부와 국영 전력회사 대표단, 국내외 기후·환경·에너지 전문가와 기업·투자기관 관계자 등 100여명이 참석할 예정이다.
문지성 재경부 국제경제관리관과 유혜경 ADB 부총재가 참석한 개회식에 이어 11일까지 서울에서 발표와 토론을 진행한다. 차세대 전력망과 분산에너지 가상발전소, 인공지능(AI) 기반 기후 시나리오와 탄소감축 평가, 영농형 태양광 등을 다룬다. 기후기술 사업화와 민간 인프라 투자 연계, 규제 특례 제도도 논의한다.
문 관리관은 개회사에서 스마트그리드와 디지털 트윈 등 기후 대응에 활용하는 기술을 소개하고 이를 뒷받침할 정책과 제도, 시장 기반도 중요하다고 강조했다. 기업이 개발도상국에서 거둔 탄소감축 실적을 국제적으로 활용할 수 있도록 내년부터 구축하는 '글로벌 고신뢰 탄소시장(GVCM)'과 에너지·산업의 친환경 전환을 지원하는 '녹색대전환(K-GX)' 전략도 설명했다.
참가자들은 12일 나주 한국전력공사 전력연구원과 한전KDN, 주민 주도형 에너지자립마을을 둘러본다. 이어 해남 솔라시도 태양광발전소를 방문한다.
재경부는 기후기술허브와 협력해 개발도상국 수요에 맞는 기술과 금융·정책 경험을 제공하고, 국내외 기후기술 기업의 사업 기회를 넓힐 방침이다. 한국 내 사무소 설치도 추진해 기업과 기관 간 연계를 강화할 계획이다.
rang@newspim.com