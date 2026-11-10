조정식 의장, 우즈베키스탄 상원의장 회담…"AI·핵심광물 협력 확대 기대"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장이 10일 우즈베키스탄 상원의장과 회담했다
- 양국은 AI·핵심광물·에너지 등 미래 산업 협력 확대를 논의했다
- 조 의장은 내년 수교 35주년을 앞두고 의회 교류 강화를 강조했다
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수교 35주년 앞두고 양국 의회 교류 활성화 강조
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 조정식 국회의장이 10일 탄질라 나르바예바 우즈베키스탄 상원의장과 만나 인공지능(AI)과 핵심광물, 에너지 공급망을 비롯한 미래 산업 분야에서 양국 간 협력을 확대해 나가자고 강조했다.
조 의장은 이날 국회 접견실에서 나르바예바 상원의장과 회담을 갖고 양국 간 경제협력 확대와 의회 교류·협력 강화 방안을 논의했다.
조 의장은 "우즈베키스탄과는 중앙아시아에서 유일하게 '특별 전략적 동반자 관계'를 맺고 있다"며 "어제 이재명 대통령께서 의장님을 접견하신 것도 양국의 특별한 관계를 보여주는 것으로, 우리 국민은 우즈베키스탄을 매우 각별하게 생각한다"고 밝혔다.
특히 양국 간 경제·산업 분야의 실질적인 협력 확대를 위한 의회의 역할을 강조했다.
조 의장은 "양국 간 경제·문화·교육 협력과 인적 교류가 계속 확대되고 있다"며 "타슈켄트 신공항 건설과 고속철 도입 등 기존 교통 인프라 협력뿐만 아니라 향후 AI, 핵심광물, 에너지 등 미래지향적 분야로 협력이 확대되길 기대한다"고 말했다.
나르바예바 상원의장이 '한-우즈베키스탄 실질협력사업 모니터링위원회'를 직접 주재하며 양국 협력사업의 이행과 실질적인 성과 창출을 위해 노력해 온 데 대해서도 감사를 표했다.
조 의장은 내년 양국 수교 35주년과 고려인 중앙아시아 정주 90주년을 앞둔 역사적 의미도 짚었다.
그는 "중앙아시아에서 가장 많은 17만 명의 고려인 동포가 우즈베키스탄에서 살고 있는데, 우즈베키스탄 정부의 따뜻한 배려 덕분에 고려인 동포가 양국 경제 발전에 중요한 가교 역할을 하고 있다"고 평가했다.
이어 우즈베키스탄에 건립될 예정인 고려인 역사박물관에 대한 나르바예바 상원의장의 관심과 지원을 당부했다.
조 의장은 "이번 상원의장님의 방문을 계기로 양국 의회 간 교류가 더욱 활발해지길 기대한다"며 "저도 내년에 우즈베키스탄을 방문할 계획인 만큼, 그때 다시 상원의장님을 만나 뵐 수 있길 바란다"고 말했다.
이에 나르바예바 상원의장은 "이번 공식 방문은 지난 9월 미르지요예프 대통령의 국빈 방한의 연장선상에 있다"며 "대통령께서는 당시 조 의장님과의 환담을 매우 따뜻한 추억으로 간직하고 계시며, 이번 방한에 앞서 조 의장님과 대한민국 국회의원 여러분께 각별한 안부를 전해달라고 당부하셨다"고 화답했다.
이어 "우즈베키스탄 국민들 역시 한국에 각별한 애정을 가지고 있으며, 양국은 우호와 신뢰를 바탕으로 특별 전략적 동반자 관계를 발전시켜 왔다"며 "우즈베키스탄의 사회·경제 발전에 대한 한국의 기여를 높이 평가한다"고 밝혔다.
나르바예바 상원의장은 수르길 가스화학 공장과 지자크 기아차 조립공장, 아동병원, 보건의료, 유아교육 제도, 섬유 테크노파크 등 기존 협력사업을 거론하며 지난 9월 양국 정상 간 이뤄진 다양한 분야의 합의에 대해서도 환영의 뜻을 전했다.
oneway@newspim.com