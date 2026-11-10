李대통령 "취약계층, 난방비 몰라서 못 받는 일 없도록…누구에게나 따뜻한 겨울"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 10일 취약계층의 난방비 지원 누락을 막겠다고 약속했다
- 정부는 지원 중단 가구를 찾아 재신청을 돕는 서비스를 시행한다고 밝혔다
- 난방비 현금 지원과 찾아가는 복지 확대 등 사각지대 해소책을 추진한다
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'에너지바우처 찾아드림 서비스' 설명
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 10일 취약계층이 몰라서 난방비 지원을 받지 못하는 일이 없도록 하겠다고 약속했다.
이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "겨울은 누구에게나 따뜻해야 한다"며 "에너지 취약계층에게는 추위만큼이나 난방비 부담도 큰 걱정"이라고 썼다.
이어 "온기를 고루 나눠야 할 겨울이 누군가에게 고통의 계절이 되어서는 안 된다"고 강조했다.
이 대통령은 "무엇보다 지원 대상인데도 제도를 몰라 혜택을 받지 못하는 일이 없어야 한다"며 "신청이나 사용에 어려움을 겪는 분들은 없는지 먼저 살피고, 지원의 사각지대를 줄이는 데 힘써야 한다"고 짚었다.
그러면서 "정부는 에너지 취약계층을 직접 찾아내 난방비를 지원하는 '에너지바우처 찾아드림 서비스'를 시행한다"고 덧붙였다.
기후에너지환경부는 이날 국무회의에서 에너지 바우처 지원이 중단된 취약 계층을 정부가 먼저 찾아 재신청을 지원하는 '에너지 바우처 찾아드림 서비스'를 새롭게 도입한다고 밝혔다.
에너지 바우처 신청부터 사용까지 전 과정에서 발생하는 복지 사각지대를 해소하고자 마련된 조치로, 난방비 사전 현금 지원, 찾아가는 에너지 복지 서비스 확대, 등유·액화석유가스(LPG) 추가 지원 등이 포함돼 있다.
이 대통령은 "바우처 사용이 어려운 분들에게는 사전 현금 지급을 실시하고, 중동전쟁 여파로 가격이 급등한 등유와 액화천연가스(LNG)에 대한 지원금도 높인다"고 설명했다.
이 대통령은 "각 지방자치단체에서도 지원이 필요한 분들을 먼저 찾아주기 바란다"며 "대책이 현장에서 제대로 작동하고 있는지, 미처 지원받지 못하는 분은 없는지 과하다 싶을 정도로 꼼꼼하게 점검해 달라"고 당부했다.
마지막으로 "정부도 더 세심하게 살피겠다"며 "도움이 필요한 분들이 제도를 몰라 지원을 놓치는 일이 없도록, 누구나 안심하고 겨울을 날 수 있게 하겠다"고 약속했다.
pcjay@newspim.com