구동휘 LS MnM 대표 "100년 넘어 더 큰 도약"…창립 90주년 비전선포

AI 핵심 요약beta
- LS MnM은 10일 창립 90주년 기념식과 배터리소재 공장 준공식을 열었다
- LS MnM은 새로운 비전으로 ‘RISE beyond 100’을 선포했다
- 온산공장은 황산니켈 등 배터리소재를 연간 2만4000톤 생산할 예정이다
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비철금속 제련 넘어 배터리소재로 사업 확대…새 비전 'RISE beyond 100' 선포
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS MnM이 창립 90주년을 맞아 새로운 비전을 선포하고 배터리소재 온산공장을 준공했다. 기존 비철금속 제련사업을 넘어 배터리 핵심소재 생산으로 사업 영역을 확대한다.
LS MnM은 10일 울산 울주군 온산제련소에서 창립 90주년 기념식과 배터리소재 온산공장 준공식을 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 구자은 LS그룹 회장과 구자균 LS MnM 이사회의장, 구동휘 LS MnM 대표이사 등 산업계와 지역사회 관계자 150여명이 참석했다.
LS MnM은 이날 'RISE beyond 100(라이즈 비욘드 원 헌드레드)'을 새로운 비전으로 발표했다. 전략금속·소재의 밸류체인을 통합하고 지속가능한 성장을 통해 가치를 높이는 기업으로 도약하겠다는 의미다.
1936년 장항제련소로 출발한 LS MnM은 전기동과 금, 은, 백금, 팔라듐 등 비철금속과 귀금속을 생산하는 제련기업이다. 울산 온산제련소는 단일 제련소 기준 세계 2위의 전기동 생산능력을 갖추고 있다. 지난해 매출액은 약 15조원을 기록했다.
회사는 기존 제련사업의 수익성을 강화하는 동시에 배터리소재 사업을 새로운 성장동력으로 육성할 계획이다.
이날 준공한 배터리소재 온산공장은 약 9만5007㎡ 부지에 조성됐다. 니켈 중간재인 MHP(혼합수산화침전물)와 폐배터리에서 회수한 블랙매스를 함께 처리할 수 있는 복합 생산시설이다.
온산공장의 황산니켈 생산능력은 니켈 금속 기준 연간 2만4000톤으로, 전기차 약 50만대에 사용할 수 있는 규모다.
이와 함께 황산코발트와 황산망간 등 전구체용 소재와 양극재용 수산화리튬을 생산할 예정이다. 생산한 소재는 LS그룹과 엘앤에프의 합작사인 LS-엘앤에프배터리솔루션 등 전구체 제조사에 공급할 계획이다.
LS MnM은 이를 통해 비철금속 제련에서 배터리 원료 확보와 소재 생산, 자원순환으로 이어지는 사업구조를 구축한다는 방침이다.
구자은 LS그룹 회장은 "LS그룹의 에너지 인프라 밸류체인의 출발점이자 비전 2030의 중추적 역할을 맡고 있는 LS MnM의 90주년을 축하한다"며 "LS MnM이 새로운 비전과 사업으로 빛나는 미래를 열어갈 것이라 믿는다"고 말했다.
구동휘 LS MnM 대표는 "90년이란 오랜 역사 동안 열정과 지혜로 헌신해 준 모든 임직원과 협력과 성원으로 성장을 함께한 원료 파트너, 고객사, 국가, 지역사회에 감사드린다"며 "더 큰 발전을 통해 모두의 가치를 높이는 기업으로 도약하도록 노력하겠다"고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com