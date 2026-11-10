기업은행, 코웨이 제휴 '코웨이 IBK 2.0' 카드 선보여

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행은 10일 코웨이 제휴카드 ‘코웨이 IBK 2.0’을 출시했다
- 코웨이 렌탈료를 자동 납부하면 실적에 따라 최대 2만5000원 할인된다
- 개인 고객 대상이며 연회비는 국내 전용 2만원, 해외 겸용 2만3000원이다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = IBK기업은행이 코웨이와 제휴해 렌탈료 할인 혜택을 제공하는 '코웨이 IBK 2.0' 카드를 출시했다고 10일 밝혔다.
해당 상품은 정수기·비데·공기청정기 등 코웨이 렌탈 이용 고객에 맞춘 제휴 카드다.
'코웨이 IBK 2.0'으로 렌탈료를 자동 납부하면 전월 이용 실적에 따라 차등 할인된다. 전월 실적 40만원 이상은 1만5000원, 100만원 이상은 2만원, 150만원 이상은 2만5000원이 청구 할인되는 방식이다.
카드 플레이트에는 코웨이 대표 제품인 '아이콘' 정수기 시리즈 디자인을 적용했다.
발급 대상은 개인 고객이며 연회비는 국내 전용(BC) 2만원, 해외 겸용(Mastercard) 2만3000원이다. 상세 내용은 IBK카드 앱 및 기업은행 홈페이지에서 확인할 수 있다.
기업은행 관계자는 "렌탈 이용이 보편화된 흐름에 맞춰 고객의 고정 지출 부담을 낮추고자 기획했다"며 "향후 다양한 기업과의 협업을 통해 생활 밀착형 제휴 상품을 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com