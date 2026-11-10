두나무 김형년 부회장 "원화 스테이블코인, 낭만적인 생각"…달러코인 공세 우려

AI 핵심 요약beta
- 김형년 두나무 부회장이 10일 미국 스테이블코인사의 국내 거래소 접촉 사실을 전했다
- 달러 스테이블코인 이자성 리워드가 원화 경쟁력을 약화할 수 있다고 우려했다
- 외국인 원화마켓 접근 확대와 토큰화 자산 제도화를 국내 시장 과제로 제시했다
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"외국인 원화마켓 개방해야…원화스테이블코인 활성화 기여"
"삼전·하이닉스 해외서 거래, 가슴아파"...규제 완화 강조
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 미국 스테이블코인 발행사들이 국내 가상자산거래소에 접촉해 달러 스테이블코인 보유자에게 이자와 유사한 리워드를 제공하는 방안을 타진하고 있는 것으로 나타났다.
김형년 두나무 부회장이 10일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 디지털자산 정책 컨퍼런스 '디콘(D-CON) 2026'에서 "미국 스테이블코인 발행사들이 한국 거래소들의 문을 두드리고 있다"며 "한국의 달러 스테이블코인 보유자에게 이자와 유사한 리워드를 제공하려는 시도"라고 말했다.
달러 스테이블코인에 이자성 혜택을 제공하려는 움직임이 이어지는 가운데, 실제 도입될 경우 원화의 경쟁력이 급격히 약화할 수 있다는 우려다.
김 부회장은 "여러 가지 원화 스테이블 코인 관련해서 아이디어들이 많은데 솔직히 말씀드리면 개인적으로 낭만적인 생각이라 생각한다"며 "지갑에 달러를 가지고 있는데 이자가 붙는다면 사람들이 달러를 계속 보관하다가 필요할 때만 꺼내 쓰지 원화로 바꾸지는 않을 것"이라고 말했다.
그러면서 그는 "내년 1월 18일 미국 지니어스법(GENIUS Act)이 시행되고 개인 지갑에 보유한 달러 스테이블코인에 이자 또는 이와 유사한 혜택이 제공된다면 달러화 현상이 더욱 커질 수 있다"고 했다.
이와 함께 김 부회장은 원화 스테이블코인의 활성화와 국내 디지털자산 시장의 경쟁력 강화를 위한 과제로 '외국인 투자자의 원화마켓 접근 확대'를 제시했다.
김 부회장은 "외국인 비거주자의 국내 가상자산거래소 이용과 원화마켓 접근을 허용해야 한다"며 "미국이나 유럽, 동남아시아에 거주하는 외국인들이 한국 거래소를 이용할 수 있게 만들고 싶다"고 말했다.
그는 "이는 원화 스테이블 코인을 활성화할 수 있는 방안이기도 하다"며 "현재는 외국인 비거주자들이 국내 거래소에 가입하기 어렵고, 원화로 비트코인이나 다른 가상자산을 거래할 수 있는 시장도 막혀 있는데, 외국인 비거주자들이 달러를 가지고 들어와 원화로 바꾼 뒤 한국 주식을 사는 것처럼 자유롭게 가상자산을 거래할 수 있는 시장이 만들어진다면 국내 디지털자산 시장이 한 단계 점프업할 수 있을 것"이라고 피력했다.
아울러 가상자산거래소의 주식 토큰화 시장 진출과 관련해서도 제도적 제약을 지적했다. 해외에서는 국내 주요 기업의 주식 토큰화 거래가 이뤄지고 있지만, 국내에서는 관련 규제로 인해 기술적 준비에도 불구하고 사업을 추진하기 어렵다는 설명이다.
김 부회장은 "우리나라 대표 주식인 삼성전자와 하이닉스가 해외 거래소에서 거래된다는 것 자체가 굉장히 가슴 아프다"며 "국내에서는 자본시장법 등 여러 규제가 촘촘해 기술적으로는 모두 할 수 있지만 하지 못하고 있는 상황"이라고 말했다.
이어 "증권사와 금융회사, 두나무 자체적으로 오랜 시간 기술적인 준비를 해왔고 모든 준비를 끝냈다"며 "제도가 허용되거나 사업을 할 수 있는 여건이 마련되면 준비한 것들을 펼칠 수 있도록 대비하고 있다"고 설명했다.
특히 국내 토큰화 자산의 제도화 과정에서 블록체인 네트워크 유형을 둘러싼 논의가 반복되고 있다는 점에도 아쉬움을 드러냈다.
그는 "우리나라는 토큰화를 제도화하는 과정에서 10년 전 논쟁했던 프라이빗 체인과 퍼블릭 체인 문제를 여전히 논의하고 있다"며 "기술적인 준비는 모두 끝난 만큼 제도화가 이뤄지면 사업을 본격적으로 추진할 수 있다"고 강조했다.
romeok@newspim.com