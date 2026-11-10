[로펌이슈] 세종, 17일 '스튜어드십 코드 개정 대응 전략' 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 세종이 10일 스튜어드십 코드 개정 세미나 개최를 밝혔다.
- 세종은 17일 국내외 개정 동향과 기관·기업 대응 전략을 논의한다.
- 개정 코드는 2027년부터 기관 책임 점검과 기업 주주 소통을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 세종은 오는 17일 오후 3시 서울 종로구 그랑서울 24층 세미나실에서 '스튜어드십 코드 개정과 기관투자자·기업의 대응 전략 세미나'를 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 세미나는 국제기업지배구조네트워크(ICGN)와 공동으로 마련됐으며, 온·오프라인으로 동시에 진행된다. 국내외 스튜어드십 코드 개정 동향을 살펴보고 기관투자자와 상장기업의 실무 대응 전략을 논의할 예정이다.
2027년 1월 1일부터 시행되는 개정 스튜어드십 코드는 기관투자자의 수탁자 책임 이행에 대한 점검을 명문화하고, 적용 범위와 수탁자 책임 활동 범위를 확대한 것이 핵심이다.
이에 따라 기관투자자의 수탁자 책임 이행뿐 아니라 상장기업의 이사회 운영과 주주 소통의 중요성도 커질 것으로 예상된다.
세미나는 ICGN 최고경영자(CEO) 젠 시슨과 세종 기업지배구조 전략센터장 이동건 대표변호사의 인사말로 시작된다.
이어 ICGN 글로벌 정책팀이 '국내외 스튜어드십 코드 개정 흐름'을 주제로 기조발제를 진행하고, 영국과 일본 등 주요국의 제도 변화와 시사점을 소개한다.
첫 번째 세션에서는 황현영 자본시장연구원 선임연구위원이 '스튜어드십 코드 개정이 기관투자자 및 기업에 미칠 영향'을 주제로 발표한다. 두 번째 세션에서는 세종 윤태준 전문위원이 국내 상장기업과 기관투자자의 대응 전략을 제시한다.
이후 안효섭 세종 수석전문위원이 좌장을 맡아 '기관투자자와 기업의 과제'를 주제로 종합토론을 진행한다.
토론에는 황현영 선임연구위원과 윤태준 전문위원을 비롯해 국민연금 수탁자책임실 주주권행사팀 전임운용역 출신 홍현표 변호사, 오승재 서스틴베스트 대표이사, 이왕겸 미래에셋자산운용 책임투자전략센터장 등이 참여한다.
이동건 대표변호사는 "이번 스튜어드십 코드 개정으로 기관투자자의 수탁자 책임 이행에 대한 점검이 강화되면서 상장회사의 지배구조와 주주 소통 방식에도 상당한 변화가 예상된다"며 "이번 세미나가 기관투자자와 기업이 2027년 정기주주총회를 앞두고 실효성 있는 대응 전략을 마련하는 데 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.
abc123@newspim.com