K-치과의료, 중동·아시아 넘본다…해외진출 전략·사례 공유

AI 핵심 요약beta
- 한국보건산업진흥원은 8일 치과의사 해외진출 전략 세미나를 개최했다
- 세미나에서 중동·아시아 치과의료시장과 해외 진출전략을 논의했다
- 참석자들은 현지 면허·제도와 파트너십 구축, 운영 방안을 공유했다
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진출 전략·기관 개설 제도 논의
"전문가 자문으로 시행착오 줄여"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 중동과 아시아 치과의료시장 진출전략 등을 논의하는 '치과의사 해외진출 전략 세미나'가 열렸다.
한국보건산업진흥원(진흥원)은 지난 8일 서울 강남구 ST과학기술컨벤션센터에서 '치과의사 해외진출 전략 세미나'를 개최했다고 10일 밝혔다.
최근 국내 치과의료계에서는 해외 개원뿐만 아니라 현지 의료기관과의 협력, 의료인 진출, 기술 등 다양한 형태의 해외 진출에 대한 관심이 확대되고 있다. 국내 치과의료서비스는 임플란트, 심미치과, 디지털 치의학 등 다양한 분야에서 임상 경험과 기술 역량을 축적해 왔으며 이를 기반으로 해외시장에서 새로운 사업 기회를 발굴할 가능성이 있다.
다만 해외진출을 위해서는 현지 의료인 면허와 의료기관 개설·운영 관련 규정뿐만 아니라 국가별 의료시장 환경, 사업 파트너 등에 대한 충분한 검토가 필요하다. 복지부와 진흥원은 대한치과의사협회와 협력해 치과의료계의 해외진출 수요와 현장 문제를 파악하고 실질적인 진출전략 수립에 필요한 정보와 전문가 지원을 제공하고자 이번 세미나를 기획했다.
세미나에서는 중동과 아시아 지역의 치과의료서비스 시장환경을 살폈다. 중동과 아시아 치과의료시장 진출전략, 해외 의료인 면허와 의료기관 개설 제도, 현지 파트너십 구축과 의료기관 운영 등을 중심으로 논의했다.
특히 현지에서 발생할 수 있는 실무적 문제와 대응 방안을 제공하여 참가자들이 해외진출을 보다 구체적으로 검토할 수 있도록 했다. 해외 의료기관 운영 경험이 있는 전문가들은 현지 진출 과정에서 대응 방안과 실제 운영 사례 등도 공유했다.
홍승욱 진흥원 의료해외진출단장은 "우리나라 치과의료서비스는 임플란트와 심미치과 등 다양한 분야에서 우수한 기술력과 임상 경험을 축적했지만, 해외에서는 시장환경과 의료제도, 사업 관행 등이 국내와 다른만큼 철저한 사전준비가 필요하다"며 "특히 현지 진출 경험이 있는 전문가의 자문을 통해 예상되는 어려움을 미리 파악하고 시행착오를 줄이는 것이 중요하다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com