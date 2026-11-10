강남구 "은마 재건축부담금 평균 4.6억 확정 아닌 예정금액"

AI 핵심 요약beta
- 강남구는 10일 은마아파트 조합원에게 1인당 평균 4억6334만원의 부담금 예정액을 통지했다
- 이번 예정액은 2035년 10월 준공을 가정해 산정한 금액으로 알려졌다
- 향후 집값·공사비와 사업기간, 장기보유 감경 적용에 따라 최종액이 달라질 전망이다
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집값·공사비 따라 최종액 변동
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 강남구 은마아파트 조합원들에게 1인당 평균 4억 이상의 재건축부담금 예정액이 통지됐으나 향후 금액에 변동이 생길 전망이다.
강남구는 은마아파트 재건축 조합에 통지한 재건축부담금이 2035년 10월 준공을 가정해 계산한 예정액이라고 10일 밝혔다.
구는 지난달 30일 조합에 '재건축부담금의 부과기준 및 예정액 통지서'를 보냈다. 총 예정액은 2조44억3188만276원으로 산정인원 4326명을 기준으로 나누면 1인당 평균 4억6334만원이다.
예정액은 '재건축초과이익 환수에 관한 법률'에 따라 조합이 제출한 자료를 바탕으로 한국부동산원의 검증을 받아 산출했다. 구는 실제 부담금은 사업이 끝난 뒤 주택가격과 개발비용 등을 반영해 최종 결정된다고 설명했다.
재건축부담금은 사업 완료 시점의 주택가격에서 정상적인 주택가격 상승분과 개발비용 등을 제외한 초과이익을 기준으로 매긴다. 향후 집값이나 공사비 등 개발비용, 사업기간이 바뀌면 최종 부과액에도 차이가 생길 수 있다.
이번 1인당 평균 예정액에는 장기보유 감경도 적용하지 않았다. 현행 법령상 부과종료시점에 1세대 1주택자 등 요건을 갖추면 보유기간에 따라 부담금을 감경받을 수 있다.
감경률은 6년 이상 보유하면 10%부터 적용된다. 10년 이상은 50%, 15년 이상은 60%, 20년 이상은 최대 70%다. 조합원이 실제 부담할 금액은 최종 확정되는 재건축부담금과 개인별 감경 요건에 따라 달라진다.
구는 조합원들에게 예정액과 확정액의 차이, 부담금 산정 절차, 장기보유 감경 제도를 안내할 계획이다. 사업 진행 과정에서 주민 부담에 미치는 영향도 살피기로 했다.
김현기 강남구청장은 "재건축부담금은 조합원들의 재산과 직결되는 만큼 예정액과 최종 부담금의 차이를 정확히 알리는 것이 중요하다"고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com