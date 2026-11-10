마더스제약, 코스닥 상장 증권신고서 제출

AI 핵심 요약beta
- 마더스제약은 10일 코스닥 상장을 위해 증권신고서를 제출했다.
- 총 240만주를 공모하며 희망가는 1만1000~1만4500원으로 정했다.
- 지난해 매출 2288억원을 기록했으며 12월 코스닥 입성을 목표로 했다.
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12월 8일부터 9일까지 일반청약, 최대 348억원 조달 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 종합 제약기업 마더스제약은 코스닥 상장을 위해 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 10일 밝혔다. 상장 공동 대표주관사는 NH투자증권과 KB증권이다.
마더스제약은 이번 상장을 통해 총 240만주를 공모한다. 희망 공모가는 1만1000~1만4500원으로, 총 공모 예정금액은 264억~348억원이다. 기관투자자 대상 수요예측은 오는 27일부터 12월 3일까지, 일반청약은 12월 8~9일 진행할 예정이다.
상장 후 예상 시가총액은 희망 공모가 기준 약 1632억~2151억원이며, 12월 중 코스닥시장 입성을 목표로 하고 있다.
2011년 설립된 마더스제약은 전문의약품(ETC)의 개발·생산·판매를 중심으로 일반의약품(OTC), 의약품 위탁생산(CMO), 신약개발 사업을 영위하고 있다.
약사 출신인 김좌진 대표는 약국 운영과 의약품 유통사업 경험을 제품개발 전략에 접목해 왔다. 설립 초기 생약제제 분야에서 개발·생산 경험을 쌓은 뒤 퍼스트제네릭과 염변경 의약품, 복합제 등으로 제품군을 확대했다.
회사에 따르면 의약품 시장조사기관 유비스트(UBIST) 기준 국내 원외처방액 상위 50개 제약사 가운데 최근 5년간 연평균 원외처방액 증가율은 40.8%로 1위 수준을 기록했다. 지난해에는 자사판매와 CMO를 합산해 연간 매출 100억원 이상을 올린 주요 품목 4개를 확보했다.
지난해 매출액은 2288억원, 영업이익은 137억원을 기록했다. 올해 3분기 누적 매출액은 1959억원, 영업이익은 197억원으로 전년 동기 대비 각각 13.5%, 53.4% 증가했다.
마더스제약은 경산과 익산의 의약품 제조·품질관리기준(K-GMP) 인증 생산시설을 기반으로 정제와 캡슐 기준 연간 12억정 이상의 생산능력을 보유하고 있다. 향후 익산 내용액제 생산시설과 폴리캡 설비를 통해 일반의약품과 고부가 복합제, CMO 사업을 확대할 계획이다.
신약개발 분야에서는 건성 황반변성 치료제 'MTS-DA'의 비임상시험을 완료하고 임상 1상 시험계획(IND) 승인을 확보했다. 만성통증 치료제 'MTS-CP'도 임상 진입을 준비하고 있다. 탈모치료제와 경구용 GLP-1 액상 캡슐제 등 외부 공동개발 사업도 추진 중이다.
회사는 이번 공모로 확보한 자금을 내용액제 및 폴리캡 생산설비 확충과 신약 연구개발 등에 활용할 방침이다.
김좌진 마더스제약 대표는 "마더스제약은 약국과 의약품 유통 현장에서 축적한 시장 이해를 바탕으로 필요한 제품을 빠르게 개발하고, 이를 자체생산과 자사판매·CMO로 연결하며 성장해왔다"며 "상장을 계기로 생산 인프라와 연구개발 역량에 대한 투자를 확대해 기존 사업의 경쟁력을 강화하고 글로벌 종합 제약기업으로 도약하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com