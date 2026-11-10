삼양패키징, 올 3분기 누적 매출 3605억...전년비 6.9% 증가

AI 핵심 요약beta
- 삼양패키징은 10일 올해 3분기 누적 매출 3605억원을 기록했다
- 삼양패키징은 영업이익 304억원으로 전년보다 7.5% 증가했다
- 삼양패키징은 주력 사업 강화와 친환경 사업 확대에 나설 계획이다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼양그룹의 페트(PET) 패키징 전문기업 삼양패키징은 원재료 가격 상승에 따른 원가 부담에도 올해 3분기 누적 매출액 3605억원, 영업이익 304억원을 기록했다고 10일 밝혔다.
삼양패키징의 올해 3분기 누적 매출액은 전년 동기 3374억원 대비 6.9% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 282억원에서 304억원으로 7.5% 늘었다고 회사 측은 설명했다.
이번 실적은 중동 지역의 지정학적 위험에 따른 국제유가 상승으로 핵심 원재료인 페트칩(PET Chip) 가격이 오르는 등 원가 부담이 확대된 가운데 거둔 성과다. 회사는 매출 확대와 공정 개선, 설비 운영 효율화 등을 통해 원가 상승 부담에 대응했다고 설명했다.
삼양패키징은 앞으로 주력 사업인 PET 용기와 아셉틱(무균충전) 사업의 경쟁력을 강화하고 생산 공정과 설비 운영 효율화를 통해 원가 경쟁력을 높일 계획이다. 폐페트병을 재활용하는 친환경 PET 사업도 중장기 성장동력으로 육성한다는 방침이다.
기업가치 제고와 주주환원 정책도 추진한다. 삼양패키징은 2029년까지 매출액 5000억원, 자기자본이익률(ROE) 7% 이상을 달성한다는 목표를 제시했다. 중장기적으로 연간 배당성향 40% 이상과 주당 최소 배당금 500원 도입도 추진할 예정이다.
삼양패키징은 국내 아셉틱 시장에서 약 70%의 점유율을 확보하고 있으며, 재활용 PET 플레이크와 리사이클 페트칩(R-Chip) 생산을 통해 친환경 사업을 확대하고 있다.
윤석환 삼양패키징 대표는 "원재료 가격 상승에 따른 원가 부담에도 사업 경쟁력 강화와 운영 효율화를 통해 매출과 영업이익 모두 성장세를 이어갔다"며 "앞으로도 주력 사업의 경쟁력을 공고히 다지는 동시에 투명하고 안정적인 주주환원 정책을 통해 기업가치를 꾸준히 높여 나가겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com