[중국증시 마감] AI 콘텐츠 성장 기대에 관련주 상승…유가 하락에 에너지주 약세

AI 핵심 요약beta
- 중국 본토 A주 4대 지수가 10일 일제히 상승 마감했다
- 거래대금이 늘고 4200개 넘는 종목이 오르며 투자심리가 개선됐다
- AI 안경·로봇·게임 등 기술·소비 테마에 매수세가 집중됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
선전성분지수 11241.54(+96.05, +0.86%)
촹예반지수 2494.40(+35.84, +1.46%)
커촹50지수 1265.02(+8.06, +0.64%)
[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 10일 중국 본토 A주 증시 4대 대표지수가 상승 마감했다.
상하이종합지수는 0.08% 상승한 3663.72, 선전성분지수는 0.86% 오른 11241.54, 촹예반(創業板)지수는 1.46% 뛴 2494.40, 커촹50(科創50)지수는 0.64% 상승한 1265.02 포인트로 장을 마쳤다.
시장 전체 거래대금은 1조5167억 위안으로 전 거래일 대비 222억 위안 늘었고, 4200개가 넘는 종목이 상승했다.
이날 증시는 지수 상승률만 보면 제한적인 반등에 그쳤지만, 실제로는 상승 종목이 4200개를 웃돌고 거래대금도 전날보다 늘어나는 등 종목 전반의 투자심리가 개선됐다. 특히 상하이종합지수보다 선전증권거래소 산하의 창업판지수의 상승 폭이 컸다는 점에서 전통적인 대형주보다는 성장주와 기술·소비 테마에 매수세가 집중된 것으로 볼 수 있다.
업종별로는 영화·극장, 게임, 소비전자, 광학·광전자, 문화미디어가 상승률 상위권에 올랐다. 반면 석유·가스 탐사 및 서비스, 석탄 채굴·가공, 항만·해운, 보험 등은 하락했다. 테마별로는 AI 안경, 로봇, 화웨이, AI 테마 업종에 중국본토 주력 자금이 집중 유입됐다.
영화·게임·문화미디어 업종의 강세에는 AI 기술을 활용한 콘텐츠 제작 기대와 게임산업의 실적 개선 전망이 함께 작용한 것으로 보인다. 중국 증권사들은 최근 3분기 게임 업계 매출 성장과 신작 출시, 기존 인기 게임의 장기 흥행을 예상하고 있다. 멀티모달 AI 모델의 발전으로 AI 영상과 단편 드라마 제작이 확대될 가능성도 관련 기업에 대한 투자 기대를 높이고 있다.
AI 안경주는 이날 오후 들어 매수세가 급격히 유입되며 상승을 주도했다. 중국 상무부의 소비 데이터에 따르면 올해 1~3분기 주요 플랫폼에서 판매된 스마트 안경 매출은 전년 동기 대비 110% 증가했다. AI 기능이 탑재된 웨어러블 기기가 새로운 소비자용 AI 단말기로 부상하면서 관련 부품·음향·디스플레이·칩 기업으로 기대감이 확산된 것이다.
반면 석유·가스 업종은 국제유가 하락의 영향을 받았다. 9일 국제유가는 미국과 이란 간 협상 진전 및 중동 지역의 지정학적 긴장 완화 기대가 부각되면서 큰 폭으로 하락했다. 공급 여건이 완화될 수 있다는 전망까지 더해지면서 유가 상승에 민감한 석유·가스 탐사 및 서비스 기업에 차익 실현 매물이 나온 것으로 풀이된다.
항만·해운 업종 역시 운임과 물동량 전망에 대한 부담이 투자심리를 누른 것으로 보인다. 특히 유조선 시장에서는 중동 긴장 완화 기대와 유가 하락으로 단기 원유 운송 문의가 줄고, 선박 간 대체 운항이 늘면서 운임이 약세를 보이고 있다는 분석이 나왔다.
로봇·화웨이·AI 관련 테마에도 주력 자금이 순유입됐다. 이는 AI 산업의 성장 기대가 서버·데이터센터 등 클라우드 인프라에서 로봇과 스마트 안경 같은 단말기·실물 응용 분야로 확장되는 흐름과 맞닿아 있다. 특히 AI 안경은 단말기 시장의 신규 성장 영역으로 부각되면서 관련 부품주까지 투자심리가 확산된 모습이다.
한편, 이날 중국 인민은행 산하 외환거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.7167 위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.7188 위안) 대비 0.0021 위안 내린 것으로 위안화 가치로는 0.031% 높아진 것이다.
pxx17@newspim.com