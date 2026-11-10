李대통령 '29억 분당집' 매수자…17.7억 근저당 말소

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령 부부 아파트 매수자 A씨가 10일 미지급 매매대금을 모두 갚았다
- A씨는 기존 아파트 매각대금으로 상환했으며 은행 대출설은 사실무근이라고 부인했다
- A씨는 대통령 아파트에 설정된 대출을 갚아 근저당권이 말소됐다고 설명했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
은행 대출 통한 상환설 부인
기존 주택 잔금은 이달 수령 예정
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 이재명 대통령 부부가 매각한 경기 성남시 분당구 양지마을 아파트의 매수자가 지급을 미뤘던 매매대금을 모두 갚은 것으로 전해졌다. 매수자는 기존에 보유하던 주택을 처분해 받은 돈으로 대금을 상환했다며 은행 대출을 활용했다는 주장은 부인했다.
10일 파이낸셜뉴스에 따르면 양지마을 아파트 매수자 A씨는 잔금 마련을 위해 내놓았던 기존 아파트가 팔려 중도금까지 받았으며, 이달 안에 잔금도 받을 예정이라고 전했다.
A씨는 "대통령 아파트에 설정됐던 집주인 대출은 모두 갚았다"며 이에 따라 근저당권이 말소됐다는 취지로 설명했다.
앞서 이 대통령 부부가 매각한 아파트의 근저당권 말소 사실이 알려지자 A씨가 농협은행 등에서 대출받아 채무를 갚았다는 주장이 나왔다. A씨는 해당 주장에 대해 "사실무근"이라는 입장을 내놨다.
A씨 부부가 기존에 소유했던 아파트에는 지난달 30일 채권최고액 4억4000만원의 근저당권이 설정된 것으로 전해졌다. A씨는 이를 두고 "아파트 매수 예정자가 중도금 대출을 받기 위해 설정한 것"이라며 "매매는 모두 정상적으로 진행되고 있다"고 설명했다.
이 대통령 부부는 지난 7월 양지마을 사업시행자 지정 고시를 앞두고 해당 아파트를 29억원에 매각했다. A씨는 매매대금 일부를 추후 지급하기로 하고 이를 담보하는 근저당권을 설정한 뒤 소유권을 넘겨받았다.
chulsoofriend@newspim.com