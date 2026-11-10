스틸 美 대사 "한국 진출 미국 기업 공정한 환경에서 경쟁할 수 있어야"

AI 핵심 요약beta
- 미셸 스틸 주한 미국대사는 10일 미국 기업의 공정한 경쟁 환경을 강조했다
- 스틸 대사는 한국의 대미 투자와 양국 협정 이행에 의회 협력을 촉구했다
- 스틸 대사는 한국의 국방비를 국내총생산 3.5%까지 늘리길 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
쿠팡 직접 언급은 안 해...'대미투자' 국회 협력 강조
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 미셸 스틸 주한 미국대사는 10일 "약속한 대로 한국에 진출한 미국 기업이 공정한 환경에서 경쟁할 수 있어야 한다"고 말했다.
스틸 대사는 이날 국회 한·미 의원연맹이 주최하고 동아시아재단이 주관한 제2회 한·미 외교포럼에서 "안보 없이 번영을 누릴 수 없으며 번영 없이 실질적으로 안보를 가용할 수 없다"면서 이같이 밝혔다.
이날 스틸 대사의 발언은 전날 공정거래위원회가 전날 쿠팡이츠의 시장지배적 지위 남용 등을 이유로 쿠팡에 3008억원 과징금 부과를 결정한 직후 나온 것이어서 눈길을 끌었다. 다만, 스틸 대사는 이날 쿠팡이나 공정위의 과징금 결정 등 특정 사안을 직접 언급하지는 않았다.
스틸 대사는 앞서 미 상원의 인준 청문회와 지난달 주한미국상공회의소(암참) 초청 오찬 간담회에서도 한국에 진출한 미국 기업에 대한 공정한 대우를 강조한 바 있다.
스틸 대사는 이날 한국의 대미 투자가 원활하게 이뤄져야 한다는 점도 강조했다. 스틸 대사는 지난해 한·미 정상회담을 통해 한국이 3500억 달러를 미국 전략산업에 투자하기로 합의한 것을 언급하면서 "협상을 통해 협정을 도출하는 건 정부이지만 그걸 지속하는 건 의회"라면서 의회 차원의 협력을 촉구했다.
스틸 대사는 이어 "국회의 예산 처리를 통해 국방비를 GDP의 3.5%까지 증액하는 약속 이행에도 한 발 더 다가갈 것"이라면서 국방 예산 증액에 대한 기대감도 나타냈다.
opento@newspim.com