우리자산신탁, 평촌 샛별한양 1·2·3단지 통합재건축 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 우리자산신탁은 4일 평촌 샛별한양 1·2·3단지 주민대표단과 업무협약을 체결했다
- 양측은 특별정비계획 수립과 사업시행자 지정 등 통합재건축 절차를 준비한다
- 샛별한양 1·2·3단지는 재건축을 거쳐 3326가구 규모로 조성될 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹 계열사인 우리자산신탁이 지난 4일 평촌 샛별한양 1·2·3단지 통합재건축사업 주민대표단과 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.
이번 협약으로 양측은 특별정비계획 수립과 사업시행자 지정 등 통합재건축에 필요한 절차를 함께 준비한다. 우리자산신탁은 정비사업 경험과 사업 관리 역량을 바탕으로 사업 추진을 지원할 계획이다.
평촌신도시 특별정비구역 A-2블록에 속하는 샛별한양 1·2·3단지는 경기도 안양시 동안구 비산동 일대에 자리해 있다. 통합재건축을 거쳐 지하 4층, 지상 49층, 총 3326가구 규모의 단지로 재탄생한다.
안양시는 '노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법'과 '2035년 안양 노후계획도시 정비기본계획'에 따라 지난 8월 A-2블록 특별정비계획(안) 주민공람을 진행하는 등 관련 행정절차를 이행하고 있다.
해당 사업지 인근에는 초·중·고교와 학운공원 등이 위치해 있다. 통합재건축 계획에는 공원, 녹지, 공공보행통로, 주민편의시설 조성이 포함된다.
김범석 우리자산신탁 대표는 "이번 협약은 평촌 샛별한양 통합재건축사업 추진을 위한 절차"라며 "주민들과 소통하고 축적된 정비사업 경험을 활용해 신속하고 안정적인 사업 추진에 힘쓰겠다"고 말했다.
한편 우리자산신탁은 부천 금강마을과 분당 하얀마을 빌라단지 통합재건축, 목동1단지, 분당 매화마을 재건축 등 수도권 주요 정비사업에 참여하고 있다.
eoyn2@newspim.com