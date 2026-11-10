넥슨, 3분기 영업이익 3718억원…'메이플·FC 온라인' 흥행에 11% 증가

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 10일 3분기 영업이익 3718억원을 기록하며 11% 성장했다
- 메이플스토리 매출은 클래식 서버 흥행으로 전년 대비 72% 증가했다
- 넥슨은 26일 신작 2종을 출시하고 내년 글로벌 라인업을 확대한다
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메이플 해외 흥행·FC 온라인 반등 견인
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 넥슨이 올해 3분기 영업이익 3718억원을 기록하며 전년 동기 대비 11% 성장했다. '메이플스토리' 프랜차이즈의 국내외 흥행과 'FC 온라인'의 반등이 실적 개선을 이끌었다. 두 게임 모두 분기 기준 역대 최대 매출을 기록했다.
넥슨은 10일 올해 3분기 연결 기준 매출이 1조2312억원으로 전년 동기 대비 17% 증가했다고 밝혔다. 매출과 영업이익 모두 회사 전망치를 웃돌았다. 올해 1~3분기 누적 매출은 3조7920억원, 영업이익은 1조2088억원으로 모두 역대 최대치를 경신했다.
실적 성장을 주도한 것은 메이플스토리 프랜차이즈다. 3분기 매출이 전년 동기 대비 72% 증가했다. 국내 PC 원작의 업데이트 효과에 해외 클래식 서버 흥행, 모바일 게임과 이용자 제작 콘텐츠 플랫폼의 성장까지 더해진 결과다.
해외에서는 클래식 서버가 성장을 이끌었다. 중국과 대만에서 과거 게임 환경을 재현한 클래식 서버가 인기를 끌면서 메이플스토리 매출이 각각 전년 동기 대비 약 4배, 2배로 늘었다. 북미·유럽에서도 애니메이션 '장송의 프리렌'과의 협업 및 여름 업데이트에 힘입어 PC 원작 매출이 33% 증가했다.
모바일 게임 '메이플 키우기' 역시 국내외에서 매출 호조를 보였다. 국내에서는 직업 간 성능 균형과 이용 편의성을 개선하고 추석 이벤트를 통해 성장 보상을 강화한 점이 긍정적으로 작용했다. 이용자가 직접 콘텐츠를 제작하는 '메이플스토리 월드'도 한국과 대만을 중심으로 매출이 전년 동기 대비 약 2배 증가했다.
FC 온라인의 반등도 실적 개선에 기여했다. 넥슨은 신규 특성 도입과 선수 거래 및 경기 매칭 개선 등 게임 시스템을 개편하고, 신규 선수 클래스와 이용자 보상 이벤트를 선보였다. 특히 지난 7월 출시한 '26FSL' 클래스는 실제 e스포츠 리그 성적에 따라 선수 능력치가 달라지는 시스템을 적용해 이용자들의 호응을 얻었다.
이 같은 변화에 힘입어 FC 온라인의 이용자 평균 플레이 시간은 역대 최고치를 기록했다. PC 게임의 매출 회복으로 FC 프랜차이즈 전체 매출도 전년 동기 대비 두 자릿수 성장세를 회복했다.
넥슨은 기존 게임의 성장세를 유지하면서 신작 출시를 통해 매출 기반을 확대할 계획이다. 오는 26일 다중접속역할수행게임(MMORPG) '템빨: 오버기어드'를 한국과 대만, 홍콩, 마카오에 출시하고 같은 날 판타지 역할수행게임(RPG) '아주르 프로밀리아'의 국내 서비스를 시작한다.
내년 상반기에는 모바일 방치형 RPG '던전앤파이터 키우기'를 글로벌 시장에 선보인다. 이어 좀비 생존 게임 '낙원: LAST PARADISE'와 액션 RPG '빈딕투스: 디파잉 페이트'도 내년 글로벌 출시를 목표로 개발하고 있다.
이정헌 넥슨 일본법인 대표는 "3분기에는 주력 IP들이 게임성 개선과 콘텐츠 보강을 통해 고르게 성과를 내며 매출원을 다변화했다"며 "올해 말부터 신작 라인업으로 포트폴리오를 확장하고 라이브 타이틀의 운영을 더욱 고도화해 중장기 성장 기반을 넓혀 나가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com