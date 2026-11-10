[일본 증시] 닛케이 2.87% 급등...3거래일 만에 6만선 회복

AI 핵심 요약beta
- 닛케이225는 10일 AI·반도체주 매수세로 2.87% 상승했다
- 소프트뱅크그룹은 13% 넘게 급등하며 지수 상승을 이끌었다
- 아시아 기술주 강세에 투자심리가 개선되며 상승 종목이 우세했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 10일 닛케이주가는 큰 폭으로 상승했다. 미국 기술주 강세가 이어진 데다 한국과 대만 등 아시아 증시에서도 반도체·기술주가 오르면서 투자심리가 개선됐다. 인공지능(AI) 관련주를 중심으로 매수세가 유입되며 주가는 3거래일 만에 6만선을 회복했다.
이날 닛케이225평균주가지수는 전일 종가보다 2.87%(1684.08엔) 상승한 6만459.58엔에 거래를 마쳤다. 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX, 토픽스)도 1.98%(75.55포인트) 오른 3893.71포인트로 마감했다.
전날 미국 증시에서 기술주가 강세를 보인 흐름을 이어받아 도쿄시장에서도 AI·반도체 관련 종목에 매수세가 집중됐다.
소프트뱅크그룹(SBG)은 13% 넘게 급등하며 닛케이평균주가를 약 380엔 끌어올렸다. 어드밴테스트와 도쿄일렉트론 등 반도체 관련주도 상승세를 보였다. 해외 단기 투자자로 추정되는 세력이 닛케이 선물을 꾸준히 사들인 점도 지수 상승을 뒷받침했다.
한국 코스피와 대만 가권지수 등 기술주 비중이 높은 아시아 증시의 상승도 투자심리 개선에 힘을 보탰다. 리소나홀딩스의 다케이 다이키 전략가는 "AI 수요의 향방에 대한 지나친 경계감이 후퇴했다"고 분석했다.
다만 매수세가 한 차례 확산된 뒤 지수 상승폭이 다소 줄어들기도 했다. 장 막판에는 다시 상승폭을 확대하려는 움직임이 나타났다.
도쿄증권거래소 프라임 시장의 거래대금은 약 9조1555억엔, 거래량은 30억2634만주였다. 프라임 시장에서는 상승 종목이 1203개로 하락 종목(328개)을 크게 웃돌았다.
그 외 주요 종목 중에서는 패스트리테일링과 TDK, 이비덴 등이 상승한 반면 깃코만과 토요타자동차, 오릭스 등은 하락했다.
goldendog@newspim.com