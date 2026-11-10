머스크·마스터카드 CEO는 선전 APEC행, 외도스캔들 젠슨 황은 '불투명'

트럼프 방중 재계 수행 인사 윤곽... 머스크·미바흐 참석

엔비디아 황 CEO 혼외정사·중국 스파이 의혹에 발목

美의회 압박 속 참석 여부 안갯속, 中 "근거 없는 중국 비방"

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)와 마이클 미바흐 마스터카드 CEO 등이 도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 것으로 전망된다. 반면 혼외정사 스캔들과 중국 정보기관 연루 의혹에 휘말린 젠슨 황 엔비디아 CEO의 참석 여부는 불투명해졌다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 10일 복수의 소식통을 인용해 머스크와 미바흐 등이 다음 주 트럼프 대통령의 중국 방문에 동행할 예정이라고 보도했다. 이들은 지난 5월 트럼프 대통령의 베이징 국빈 방문 당시에도 경제계 대표단에 포함됐다.

당초 황 CEO 역시 트럼프 대통령의 방중 대표단에 합류할 것으로 예상됐으나 최근 불거진 논란으로 참석 여부가 불확실해졌다고 SCMP는 전했다. 트럼프 대통령이 황 CEO를 대표단 명단에서 제외한 것은 아니지만, 황 CEO가 중국 정보기관의 표적이 됐다는 의혹을 둘러싸고 미국 내 정치적 압박이 커지고 있다는 것이다.

엔비디아는 황 CEO가 혼외정사 사실을 인정한 뒤 지난 9일 관련 조사에 착수했다. 미국 공화당 소속 하원 3개 상임위원회 위원장들도 황 CEO와 중국 여성 사업가의 관계를 둘러싼 의혹을 조사하기 위해 오는 18일 비공개 브리핑에 황 CEO를 출석시킬 것을 요구했다. 황 CEO는 해당 브리핑 참석 여부를 아직 밝히지 않았다.

이 여성 사업가가 중국 정보기관의 스파이였다는 의혹까지 제기되면서 논란은 엔비디아를 넘어 미중 기술·정보 갈등으로 번지는 양상이다. 한 소식통은 황 CEO가 미국 내 조사와 의혹에 대한 부담 때문에 트럼프 대통령의 선전행에 동행할 가능성이 낮다고 전했다.

젠슨 황 엔비디아 대표(오른 쪽)와 메가스피드인터내셔널 전 임원 앨리스 황. [출처 =샤오홍슈 캡처]

중국은 관련 의혹에 강하게 반발하고 있다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 9일 브리핑에서 중국 스파이 의혹에 대해 "전혀 근거가 없는 주장으로, 중국을 비방하려는 것"이라고 일축했다.

트럼프 대통령은 황 CEO를 공개적으로 옹호하고 있다. 그는 황 CEO에게 중국 여성 사업가가 스파이라는 사실을 알고 있었는지 직접 물었다며 "그는 전혀 몰랐다고 했고, 나는 그의 말을 믿는다"고 말했다. 황 CEO를 "매우 명예로운 사람"이라고 평가하기도 했다.

트럼프 대통령은 앞서 황 CEO를 APEC 방문단에 포함시겠다는 입장을 밝히며 "그가 잘못한 일을 했다는 이야기를 듣지 못했다"고 말했다. 다만 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 해당 사건을 논의할 가능성에 대해서는 자신이 먼저 제기하지는 않을 것이라면서도 시 주석이 언급할 수 있다고 내다봤다.

트럼프 대통령은 오는 18~19일 선전에서 열리는 APEC 정상회의에 참석해 시 주석과 올해 세 번째 대면 정상회담을 가질 예정이다. 앞서 5월 트럼프 대통령의 베이징 방문과 9월 시 주석의 워싱턴 방문에 이은 회동이다.

정상회의와 별도로 17~18일에는 APEC 최고경영자(CEO) 서밋도 열린다. 그러나 미국 기업들의 참여 열기는 기대보다 낮은 것으로 전해졌다. 호텔 객실 확보 등 현지 준비 과정의 어려움과 구체적인 일정·회의 계획 부족으로 일부 기업들이 참석을 취소하거나 일정을 조정하고 있다는 것이다.

중국국제무역촉진위원회(CCPIT)는 앞서 미국 기업들의 CEO 서밋 등록이 활발하며 APEC 회원 경제체 가운데 미국 기업의 참가 신청이 가장 많다고 밝힌 바 있다. 미중 정상회담을 계기로 경제계 교류가 확대될지 주목되는 가운데 황 CEO의 참석 여부는 양국 기술·정보 갈등의 또 다른 변수로 떠오르고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com