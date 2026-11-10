크래프톤, 3분기 영업이익 2250억원…전년 比 35.5% 감소

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤은 10일 3분기 매출이 11.6% 증가했다고 밝혔다.
- 영업비용 급증으로 영업이익은 35.5% 감소해 수익성이 악화됐다.
- 누적 매출과 영업이익은 각각 51%, 14% 늘어 역대 최대치를 기록했다.
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ADK 실적 반영에 외형 성장…누적 영업익 최대
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 크래프톤이 올해 3분기 매출 증가에도 영업이익은 감소하며 수익성이 악화됐다. 일본 광고기업 ADK그룹의 실적 반영이 주력 PC 게임 부문의 매출 감소를 상쇄하며 외형 성장을 이끌었지만, 영업비용이 크게 늘면서 이익은 줄었다.
크래프톤은 10일 기업설명회(IR)를 열고 올해 3분기 연결 기준 매출 9714억원, 영업이익 2250억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 11.6% 증가했으나 영업이익은 35.5% 줄었다. 영업이익률도 지난해 3분기 40.0%에서 올해 23.2%로 하락했다.
사업 부문별 매출은 PC 2389억원, 모바일 5043억원, 콘솔 86억원, 기타 2196억원으로 집계됐다. PC 매출은 지난해 같은 기간 3539억원에서 약 32% 감소한 반면, 모바일 매출은 전년 동기 대비 3%, 전 분기 대비 12% 증가했다.
전체 매출 증가에는 일본 광고기업 ADK그룹의 실적 반영이 크게 작용했다. 기타 매출은 지난해 3분기 180억원에서 올해 2196억원으로 2016억원 증가했다. 이 가운데 ADK그룹의 광고·콘텐츠 매출이 1984억원을 차지하면서 PC 게임 부문의 매출 감소를 상쇄했다.
영업비용은 지난해 3분기 5220억원에서 올해 7464억원으로 약 43% 증가하면서 영업이익이 1236억원 감소했다. 크래프톤은 게임스컴 참가 등에 따른 비용이 3분기 실적에 반영됐다고 설명했다.
주력 게임인 'PUBG: 배틀그라운드'는 이용자 기반을 확대하며 성장세를 이어갔다. PC·콘솔의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 두 자릿수 증가세를 유지했다. 지난 9월에는 인기 애니메이션 '주술회전'과 협업해 새로운 콘텐츠를 선보이며 이용자 참여를 유도했다.
모바일에서는 여름방학 성수기에 진행한 '나루토', '페라리' 등 글로벌 지식재산권(IP)과의 협업이 매출 성장을 이끌었다. 다양한 신규 콘텐츠를 통해 이용자 참여를 확대하면서 모바일 매출은 전 분기보다 12% 증가했다. PUBG IP 프랜차이즈의 올해 3분기 누적 매출도 전년 동기 대비 11% 늘었다.
분기 영업이익은 감소했지만 누적 실적은 역대 최대치를 경신했다. 올해 1~3분기 누적 매출은 3조6330억원, 영업이익은 1조1975억원으로 전년 동기 대비 각각 51%, 14% 증가했다. 특히 누적 영업이익은 지난해 연간 영업이익의 114%에 달한다.
크래프톤은 기존 PUBG IP의 성장세를 유지하면서 신규 게임을 통해 수익 기반을 확대할 계획이다. 11월부터 K팝 그룹 아이브(IVE)와 협업을 진행하고 있으며, 오는 12월 10일에는 신흥 시장을 겨냥한 저용량 모바일 게임 'BGMI 에어'를 출시한다. 해당 게임의 사전 예약자 수는 1400만명을 넘어섰다.
신규 IP 확보에도 속도를 낸다. 글로벌 누적 판매량 500만장을 돌파한 '서브노티카 2'는 연말 대규모 업데이트를 통해 완성도를 높일 계획이다. 지난 8월 처음 공개한 신작 'PUBG: 데드넷(DED.NET)'도 이용자 테스트 결과를 바탕으로 게임성을 개선해 2027년 출시를 준비하고 있다.
인공지능(AI) 분야에서는 지난달 공개한 자체 개발 거대언어모델(LLM) '라온-1 미니 프리뷰(Raon-1 mini Preview)'를 기반으로 게임 AI 기술을 강화한다. 이를 'PUBG 엘라이' 등 게임 서비스에 활용하고 향후 음성 모델과 고성능 AI 모델로 개발 범위를 넓힐 방침이다.
주주환원도 확대한다. 크래프톤은 지난 3일 이사회에서 3000억원 규모의 자기주식을 추가로 취득하고 전량 소각하기로 결정했다. 이를 포함한 올해 전체 주주환원 규모는 9172억원으로, 2023년 주주환원 정책 시행 이후 연간 기준 최대 규모다.
flurry327@newspim.com