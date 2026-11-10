GS건설, 레미콘 공장 전수 검증...겨울철 콘크리트 품질 관리

AI 핵심 요약beta
- GS건설이 10일 동절기 내한 콘크리트 공급 공장 사전검증을 실시했다
- GS건설은 영하 환경의 강도와 동해 발생 여부 등을 점검했다
- GS건설은 품질 기준을 충족한 레미콘 공장만 공급에 참여시킬 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
자체 연구소 및 기술 인력 활용해 검증
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설이 동절기를 맞아 콘크리트를 공급하는 레미콘 공장을 대상으로 사전 성능 검증 시험을 실시한다고 10일 밝혔다.
이번 검증은 지난 10월 12일부터 GS건설 공사 현장에 내한 콘크리트를 공급할 예정인 레미콘 공장 전체를 대상으로 한다.
GS건설은 겨울철 영하권에서도 안정적인 강도를 확보할 수 있는 '내한 콘크리트' 적용을 확대하고 있다. 내한 콘크리트는 일반 시멘트보다 빨리 강도가 높아지는 조강 시멘트와 특수 첨가제를 활용해 비닐만 덮어도 콘크리트가 얼지 않는다. 일반 콘크리트보다 품질관리가 요구돼 사전 검증이 필요하다.
주요 검증 항목은 ▲콘크리트 기본 성질 ▲영하 온도에서 동해 발생 여부 ▲콘크리트 강도 평가 등이다. GS건설은 납품 전 레미콘 공장별로 생산하는 콘크리트 성능을 직접 검증하고 품질 기준을 충족한 공장만 공급하도록 하는데 있다.
GS건설은 성능 검증이 가능한 자체 연구소와 전문 기술 인력을 활용해 직접 검증에 나선다.
GS건설 관계자는 "내한 콘크리트는 저온 환경에서 초기 강도를 안정적으로 확보하는 것이 중요한 만큼 생산 공장별 성능을 사전에 검증하는 과정이 필수"라면서 "GS건설 자체 연구·시험 역량을 활용해 콘크리트 품질 리스크를 선제적으로 관리하고, 동절기에도 안전하고 신뢰할 수 있는 구조물을 구현하겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com