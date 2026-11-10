도로살얼음 대응 '주의'로 상향…15일부터 24시간 제설체계 가동

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내년 3월 15일까지 제설대책기간

제설제 66만톤·장비 8200대 확보

결빙취약구간 492곳 집중관리

열선·염수분사시설 121곳 확충

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 겨울철 도로살얼음 사고를 막기 위해 대응 위기수준을 높이고 24시간 제설·제빙 대응체계를 마련한다.

서울 종로구 광화문에서 시민들이 출근을 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

11일 국토교통부는 오는 15일부터 내년 3월 15일까지 제설대책기간을 운영하며 결빙취약구간 순찰과 제설제 사전 살포를 강화한다고 밝혔다.

전일 국무회의에 보고한 '도로살얼음 대응 등 겨울철 교통안전 추진' 대책의 일환이다. 대책기간에는 24시간 제설종합상황실을 운영해 신속한 제설·제빙작업을 추진하고 주요 거점 휴게소에서 안전운전 캠페인도 진행한다.

국지성 폭설 등에 대비해 염화칼슘과 소금 등 제설제 약 66만톤을 사전에 확보한다. 최근 5년 평균 사용량의 130% 이상에 해당하는 규모다. 제설장비 약 8200대와 제설인력 약 6000명도 확보한다.

고속도로와 일반국도 가운데 대설이 잦거나 교통량이 많은 주요구간 264곳에는 기상청의 강우·강설 예보 시 장비 579대와 인력 631명 등을 사전 배치해 집중 관리한다.

도로살얼음 대응 위기수준은 기존 '관심'에서 '주의'로 상향해 상시 비상근무체계로 전환한다. 결빙 위험이 높은 취약구간 492곳에는 염수분사시설 등 안전시설을 확충한다. 취약시간대인 오후 11시부터 다음 날 오전 8시까지 순찰과 모니터링을 강화하고 필요하면 제설제를 미리 뿌린다.

지난 2월 마련한 결빙사고 재발방지 대책에 따라 지정한 결빙취약지점 121곳에는 이달까지 도로열선 32곳과 염수분사시설 89곳을 확충한다. 운전자의 감속을 유도하는 가변형 과속단속카메라도 올해 14곳을 시작으로 단계적으로 확대할 방침이다.

운전자에게 결빙 위험을 알리는 정보 제공도 강화한다. 카카오내비와 티맵, 아틀란, 네이버맵 등 내비게이션 4개사를 통해 취약시간대 결빙우려구간을 안내한다. 강설과 기온하강 등 기상 상황, 도로 상태, 제설차량 투입 현황은 도로전광표지(VMS)로 전달한다.

한국도로공사와 한국도로교통공단(TS) 등 관계기관은 주요 거점 휴게소와 졸음쉼터에서 안전운전 캠페인을 진행한다. 차량 사전점검과 살얼음 감속, 제설차량 주의, 사고대응 요령 등 4대 핵심주제를 담은 안내문을 배포할 계획이다.

국토부는 대책기간에 앞서 지난달 29일 전국 5개 지방국토관리청과 국토관리사무소, 도로공사, TS, 민자고속도로 관계기관 등과 합동 점검회의를 열어 준비 상황을 확인했다.

김효정 국토부 도로국장은 "겨울철 도로살얼음은 눈에 잘 보이지 않아 대형사고로 이어질 위험이 매우 큰 만큼, 선제적 대응으로 도로 안전관리에 만전을 기하겠다"며 "눈길과 빙판길 진입 시 평소보다 충분한 안전거리를 확보하고 20~50% 감속 운전하는 등 안전운전에 동참해 달라"고 당부했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 겨울철 도로 제설대책기간은 언제이고, 도로살얼음 대응은 어떻게 달라지나요?

A. 국토교통부는 2026년 11월 15일부터 2027년 3월 15일까지 24시간 제설종합상황실을 운영합니다. 도로살얼음 대응 위기수준을 '관심'에서 '주의'로 한 단계 높이고, 상시 비상근무체계에 들어갑니다.

Q. 폭설에 대비해 제설제와 장비는 얼마나 확보하나요?

A. 염화칼슘과 소금 등 제설제 약 66만톤을 확보할 계획입니다. 이는 최근 5년 평균 사용량의 130% 이상입니다. 제설장비 약 8200대와 인력 약 6000명도 확보하고, 비나 눈 예보가 나오면 눈이 자주 많이 내리거나 교통량이 많은 고속도로·일반국도 264개 구간에 장비 579대와 인력 631명을 미리 배치합니다.

Q. 결빙 위험이 큰 도로에서는 언제 순찰하고 어떤 시설을 보강하나요?

A. 결빙취약구간 492곳에서는 오후 11시부터 다음 날 오전 8시까지 순찰과 모니터링을 강화하고, 필요하면 제설제를 미리 뿌립니다. 지난 2월 대책에 따라 지정한 결빙취약지점 121곳에는 11월 말까지 도로열선 32곳과 염수분사시설 89곳을 확충할 계획입니다. 감속을 유도하는 가변형 과속단속카메라도 올해 14곳을 시작으로 확대합니다.

Q. 운전 중 도로 결빙 위험은 어디서 확인할 수 있나요?

A. 카카오내비·티맵·아틀란·네이버맵에서 취약시간대에 결빙이 우려되는 구간을 안내합니다. 도로전광표지(VMS)에서는 강설·기온 하강 등 기상 상황과 도로 상태, 제설차량 투입 현황을 확인할 수 있습니다.

Q. 눈길이나 빙판길에 진입할 때는 어떻게 운전해야 하나요?

A. 국토부는 도로살얼음이 눈에 잘 띄지 않는 만큼 평소보다 앞차와의 안전거리를 넉넉히 확보하고, 속도를 20~50% 줄여 운전해 달라고 당부했습니다. 주요 휴게소와 졸음쉼터에서는 차량 사전점검, 살얼음 구간 감속, 제설차량 주변 주행 시 주의사항, 사고 발생 시 대응 요령도 안내할 예정입니다.

chulsoofriend@newspim.com