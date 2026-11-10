동원산업 '3Q 성장 둔화' 1.1% ↑…B2B가 B2C 부진 메워

AI 핵심 요약beta
- 동원산업은 10일 3분기 누계 영업이익이 4473억 원으로 10% 증가했다고 밝혔다.
- 3분기 영업이익은 1497억 원으로 1.1% 늘며 상반기보다 성장세가 둔화됐다.
- 식품 부문 원가 부담을 식자재·포장재·물류 등 B2B 사업이 메운 것으로 나타났다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 동원그룹의 사업 지주사 동원산업이 올해 3분기 누계 기준으로 두 자릿수 영업이익 성장을 이어 갔다. 다만 3분기 영업이익 증가율은 1.1%에 그쳐 성장세가 둔화됐고, 식품 부문의 수익성 부담을 식자재 유통·포장재·물류 등 B2B 사업이 메우는 구조가 뚜렷해졌다.
동원산업은 10일 공시를 통해 연결 재무제표 기준 올해 3분기 누계 영업이익이 4473억 원으로 전년 동기 대비 10.0% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 매출액은 7조 8580억 원으로 8.2% 늘었다.
3분기만 보면 매출액은 2조 7560억 원으로 6.6% 증가했고, 영업이익은 1497억 원으로 1.1% 늘었다. 누계 증가율과 비교하면 3분기 영업이익 증가 폭이 크게 줄어든 셈이다.
3분기 누계 영업이익에서 3분기 실적을 빼면 상반기 영업이익은 2976억 원으로 계산된다. 지난해 누계 영업이익 4066억 원에서 3분기 1481억 원을 뺀 상반기 2585억 원과 비교하면 증가율은 약 15%로, 3분기 증가 폭이 상반기보다 작았다.
둔화의 배경으로는 식품 부문의 원가 부담이 꼽힌다. 동원산업은 "고환율에 따른 원가 상승과 온·오프라인 유통 채널의 경쟁 심화로 B2C 식품 부문 수익성 부담이 이어졌다"고 설명했다. B2C 식품 계열사 동원F&B는 3분기 누계 기준 해외 수출과 온라인 경로 성장으로 매출이 소폭 늘었지만, 참치 어가 상승과 고환율에 따른 원가 부담, 유통 경로의 판촉 경쟁 심화 등으로 영업이익이 크게 감소했다.
반면 B2B 계열사들은 실적을 끌어올렸다. 식자재 유통 기업 동원홈푸드는 식자재·급식 서비스·조미식품·축산물 유통 등 전 사업 부문이 고르게 외형을 키우며 매출과 영업이익이 모두 성장했다. 식자재와 급식 서비스 부문은 실버 식자재 유통 경로와 군 급식 등 대형 거래처 신규 수주가 실적을 이끌었다.
포장재 계열사 동원시스템즈는 친환경 포장재 등 고부가가치 제품 수출 확대와 해외 자회사 성장에 힘입어 3분기 누계 매출액 1조 1431억 원, 영업이익 684억 원을 기록했다. 각각 전년 동기 대비 7.9%, 16.7% 증가한 수치다. 물류 계열사 동원로엑스도 글로벌 물동량 감소 속에서 산업재·소비재 분야 신규 거래처를 확대해 매출과 영업이익이 모두 두 자릿수 성장했다.
동원그룹은 4분기에 유해 화학물질 등 특화 물류와 콜드 체인 보관·수배송 등 고부가가치 물류 사업을 강화할 계획이다.
동원그룹 관계자는 "고환율과 원가 상승 등 어려운 경영 환경 속에서도 B2B 사업의 판로 확대와 수출 성장이 그룹 실적을 뒷받침하였다"며 "앞으로도 수익성 중심의 경영을 이어 가는 한편 신성장 동력 발굴을 위한 투자를 지속할 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com