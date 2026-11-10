한동훈 "민주당, 청담동 술자리 가짜뉴스 또 유포…관계자 전원 법적 조치"

AI 핵심 요약beta
- 한동훈 의원이 9일 민주당의 청담동 술자리 의혹 재수사 요구를 비판했다
- 한 의원은 허위사실 판결과 수사로 거짓이 드러났다며 법적 대응을 예고했다
- 민주당은 수사 조작 가능성을 제기하며 청담동 술자리 의혹 재수사를 촉구했다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한동훈 무소속 의원이 더불어민주당의 이른바 '청담동 술자리 의혹' 재수사 요구에 대해 "이미 허위사실 손해배상 판결과 수사로 거짓임이 드러났다"며 민주당 관계자 전원을 상대로 민형사상 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.
한 의원은 9일 자신의 페이스북을 통해 "민주당이 대변인 명의로 공식 기자회견을 열어 저에 대한 청담동 술자리 가짜뉴스를 또다시 유포했다"며 "이러는 민주당은 공당이 아니다"라고 비판했다.
앞서 조계원 민주당 대변인은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 청담동 술자리 의혹과 관련한 검찰과 경찰의 수사 과정에 조작 가능성이 있다며 재수사를 촉구했다.
조 대변인은 한 의원이 당시 자신의 위치를 입증하지 않았고, 술자리 참석자로 거론된 인물들에 대한 경찰의 대면조사가 제대로 이뤄지지 않았다는 점을 문제 삼았다.
이에 한 의원은 "청담동 술자리 가짜뉴스의 전모는 첼리스트라는 여성이 자기 외도를 남자친구에게 변명하기 위해 거짓말한 것을 당시 남자친구가 사적으로 녹음해 김의겸 민주당 의원 등이 유포한 것임이 수사와 판결을 통해 명백히 확인됐다"고 반박했다.
이어 "평소 저는 술자리 자체에 가지 않는다"며 "국회에서 그 가짜뉴스를 유포하는 김의겸 의원을 향해 '제가 그 자리에 갔다면 뭐든 걸겠으니 김의겸 의원은 뭘 걸겠냐'고 물은 바 있다. 그때 김 의원은 도망갔다"고 주장했다.
한 의원은 관련 민사소송 결과도 언급했다. 그는 "허위사실 유포 손해배상 소송에서 저에게 8000만원 상당 손해배상을 하라는 민사판결이 나왔다"며 "김의겸 의원 등 허위사실 유포자들이 기소돼 형사재판 중이고, 김 의원조차 사과하고 꼬리를 내렸다"고 강조했다.
그러면서 "그런데도 민주당이 대변인 명의로 공식 기자회견을 해서 또다시 청담동 술자리 가짜뉴스를 유포했다"며 "겁도, 이성도 상실했나 보다. 면책특권 대상도 아니다"라고 지적했다.
한 의원은 민주당 기자회견 제목인 '청담동 술자리 수사는 조작되었다'를 겨냥해 "이것도 이재명 조작기소특검에 집어넣지 그러냐"며 "민주당 수준에 딱 맞는 사건 아니냐"고 꼬집었다.
이어 "허위사실로 인한 손해배상 판결까지 났는데도 민주당 차원에서 대변인을 내세워 청담동 술자리 가짜뉴스를 유포했다"며 "민주당은 뭘 걸 것이냐"고 반문했다.
한 의원은 "즉각 민주당 관계자들 전부를 상대로 민형사상 조치를 할 것"이라고 밝혔다.
청담동 술자리 의혹은 지난 2022년 김의겸 당시 민주당 의원이 국회 법제사법위원회 국정감사에서 윤석열 당시 대통령과 한동훈 법무부 장관 등이 서울 청담동의 한 술집에서 심야 술자리를 가졌다고 주장하면서 불거졌다.
이후 술자리를 목격했다고 주장했던 첼리스트는 경찰 조사에서 자신의 발언이 거짓이었다고 진술했다. 지난해 8월 서울중앙지법은 해당 의혹을 허위로 판단하고 김 전 의원 등 5명에게 공동으로 7000만원을, 최초 제보자에게 별도로 1000만원을 배상하라고 1심 판결했다.
oneway@newspim.com