식약처, 겨울철 다소비 수산물 720건 집중 검사

AI 핵심 요약beta
- 식품의약품안전처가 10일 겨울철 다소비 수산물 720건을 집중 검사했다.
- 검사 대상은 굴·과메기·배달회와 마른김 등으로 식중독균 등을 점검한다.
- 부적합 수산물은 판매금지·회수하고 검사 결과를 식품안전나라에 공개한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대장균·중금속 여부 확인
부적합 시 판매 금지·회수
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 굴, 과메기, 배달회 등 겨울철 다소비 수산물 720건을 대상으로 집중 검사가 실시된다.
식품의약품안전처는 내년 2월 26일까지 겨울철 생산량이 많고 우리 국민이 즐겨 찾는 다소비 수산물의 안전관리를 위해 집중 수거·검사를 실시한다고 10일 밝혔다.
이번 수거·검사는 온·오프라인에서 판매 중인 마른김, 과메기 등 단순처리 수산물과 생식용 굴, 배달회 등 총 720건이 대상이다. 부적합 이력이 있는 검사 항목을 중점적으로 실시할 예정이다.
생식용 굴은 대장균과 노로바이러스 여부를 확인한다. 황태·마른멸치 등 단순처리 수산물은 중금속 여부를 검사하고 과메기와 배달회는 식중독균 등을 점검한다.
검사 결과 부적합으로 판정된 수산물은 신속하게 판매금지·회수하고 국민 누구나 확인할 수 있도록 식품안전나라 누리집에서 공개할 예정이다.
식약처는 시기별로 생산·소비가 증가하는 수산물에 대해 지속적으로 안전관리를 강화해 먹거리 안심 환경 조성에 앞장설 예정이라고 전했다.
sdk1991@newspim.com