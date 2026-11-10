가뭄 예측하고 보고서 초안까지…농어촌공사, AI 활용 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- 한국농어촌공사는 6일 AI 전략위원회를 열고 올해 AX 성과를 논의했다
- 공사는 AI로 가뭄·홍수·수질오염을 예측하고 업무 자동화를 추진했다
- 공사는 내년 단순 업무를 줄이고 국민 대상 AI 서비스를 확대할 방침이다
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농지은행 신청에 마이데이터 연계
반복 업무 자동화·국민 서비스 확대
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국농어촌공사가 가뭄·홍수와 수질오염을 미리 예측하는 데 인공지능(AI)을 활용하고, 사내 생성형 AI로 업무 규정 검색과 보고서 초안 작성을 지원한다. 올해 재난 대응과 업무 자동화 성과를 바탕으로 내년에는 단순·반복 업무를 줄이고 국민이 이용하는 서비스에 AI 적용을 확대하는 방안을 마련할 방침이다.
농어촌공사는 지난 6일 서울 중구에서 '제3회 AI 전략위원회'를 열고 올해 인공지능 전환(AX) 실행계획의 성과와 내년도 추진 방향을 논의했다고 10일 밝혔다. 회의에는 김인중 공사 사장과 문명재 연세대 교수, 이원태 국민대 교수, 노승용 서울여대 교수, 양형정 전남대 교수 등 내외부 위원이 참석했다.
공사는 올해 AI 경영시스템(ISO/IEC 42001) 인증을 취득하고 윤리기준을 마련했다. 농어촌 재난 대응 분야에서는 AI를 활용해 가뭄·홍수·수질오염을 사전에 예측하고 대응하는 체계를 구축했다. 공공데이터 개방을 확대하고 디지털 혁신 공모전에서 제안받은 국민 아이디어도 AI 전환에 반영했다.
회의에서는 사내 생성형 AI 'KRC-GPT'를 시연했다. 직원이 대화형으로 질문하면 관련 규정과 업무 자료를 바탕으로 답하고 보고서 초안도 작성한다. 공사는 농지은행 사업 신청에 공공 마이데이터를 연계해 절차를 간소화하고, 일부 업무를 자동화해 처리시간을 줄였다.
위원들은 내년 중점 과제로 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 활용 기반 마련과 단순·반복 업무 자동화, 대국민 AI 서비스 확대를 논의했다. 공사는 위원들이 제시한 의견을 검토해 내년 AX 실행계획에 반영할 예정이다.
김인중 공사 사장은 "지난해 AI 추진 전략을 확정한 이후 임직원의 AI 활용 역량을 높이고 업무 전반에 도입을 확대해 왔다"며 "내년에는 AX가 농어민과 국민이 체감하는 서비스 개선으로 이어질 수 있도록 성과 창출에 집중하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com