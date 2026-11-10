한진, 자사주 48만주 전량 소각…주주환원 강화

AI 핵심 요약beta
- 한진이 10일 자기주식 47만8401주 전량 소각을 결의했다
- 소각 주식은 발행주식의 3.07%로 장부가액은 199억원이다
- 자본금 감소 없이 발행주식 총수는 1508만8098주로 줄어든다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
자본금 감소 없이 주식 수 축소
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한진이 주주환원 정책의 일환으로 보유 중인 자기주식 전량을 소각한다.
한진은 10일 이사회를 열고 보통주 47만8401주를 소각하기로 결의했다고 공시했다. 소각 예정 금액은 장부가액 기준 199억8835만원이다.
소각 대상은 한진이 보유한 자기주식 전량으로, 전체 발행주식의 3.07%에 해당한다. 지난 2021년 주가 안정 목적으로 취득한 주식 47만8399주와 주권 액면병합 과정에서 발생한 단주 2주가 포함됐다.
이번 소각은 상법 제343조 제1항에 따라 진행된다. 자본금 감소 없이 발행주식 총수만 기존 1556만6499주에서 1508만8098주로 줄어든다.
한진은 이번 자사주 소각으로 주당 가치 지표가 개선되는 등 실질적인 주주환원 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다. 정부의 기업 밸류업 정책 기조에도 부합한다는 설명이다.
한진 관계자는 "이번 자사주 소각은 시장의 신뢰를 높이고 주주가치를 실질적으로 제고하기 위한 결정"이라며 "앞으로도 기업가치 제고와 주주 친화 경영을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.
kji01@newspim.com