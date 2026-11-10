신한은행, 인제대학교와 주거래은행 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 10일 인제대학교와 주거래은행 업무협약을 체결했다
- 양측은 등록금 수납과 자금관리, 학생증 체크카드 발급을 추진한다
- 교육·연구와 산학협력 금융서비스 확대 및 지역사회 상생도 협력한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 10일 경상남도 김해시 인제대학교 본관에서 인제대학교와 주거래은행 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 대학 구성원의 금융 편의 증진과 인제대의 안정적인 자금 관리를 돕기 위해 마련됐다.
협약식에는 이봉재 신한은행 기관·제휴영업그룹장과 전민현 인제대학교 총장을 비롯해 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.
양측은 등록금 수납 및 자금관리 지원, 학생증 체크카드 발급, 교육·연구 및 산학협력 연계 금융서비스 확대, 대학·지역사회 동반성장 협력 등 다방면에서 사업을 추진하기로 했다.
전민현 인제대 총장은 "이번 협약으로 대학의 안정적인 자금 관리와 금융 업무 운영을 도모하고 학생과 교직원을 위한 실질적 혜택이 확대되길 기대한다"고 말했다.
이봉재 신한은행 기관·제휴영업그룹장은 "인제대와의 협력관계를 이어가게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 대학의 금융 파트너로서 디지털 금융서비스를 제공하고 인제대의 발전과 인재 양성을 지원하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com