김혜경 여사, 재일동포 부인회와 한복 차담회…"여러분 세월 오래 기억"

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민단 부인회 60여 명 청와대 초청…"한일 잇는 가교 되길"

재일동포 자부심 지원 약속

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 김혜경 여사가 10일 재일동포 여성들을 만나 "오늘의 대한민국에는 낯선 땅에서 삶의 터전을 일구면서도 고국을 향한 사랑을 놓지 않은 여러분의 세월과 정성이 깃들어 있다"며 감사를 전했다.

김 여사는 이날 오후 청와대 본관 충무실에서 재일본대한민국부인회(민단 부인회) 회원 60여 명을 초청해 차담회를 가졌다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 밝혔다. 김 여사가 민단 부인회를 초청해 차담회를 연 것은 지난해 11월에 이어 2년 연속이다.

민단 부인회는 1949년 재일본대한민국민단 산하에 설립된 재일동포 여성단체다. 일본 각지에서 우리말과 전통문화 계승, 차세대 동포 육성, 한일 여성 교류 등에 힘써 왔다.

김혜경 여사가 지난해 11월 민단 부인회를 초청해 차담회를 하고 있다. [사진=청와대]

◆"한복은 우리 뿌리 말없이 알려주는 옷"…한복 차담회

이날 김 여사와 회원들은 모두 한복 차림으로 자리했다. 김 여사는 흰색 저고리에 회색 치마를 입었다.

김 여사는 환영사에서 "아름다운 한복 빛깔마다 고국을 다시 찾은 반가움이 한아름 담겨 있는 것 같다"며 "재일동포 여러분께 한복은 고국을 그리워하는 마음을 감싸주고, 자녀와 손주들에게 우리의 뿌리와 문화를 말없이 알려주는 옷이었을 것"이라고 말했다.

이어 대한민국이 어려울 때마다 함께 걱정하고 힘을 보태며 고국의 성장을 누구보다 기뻐하고 응원해 준 데 감사를 표했다. 그러면서 "그 고마움을 오랫동안 기억하겠다"고 했다.

손미자 민단 부인회 중앙본부 회장은 답사에서 지난해에 이어 올해도 따뜻하게 맞아준 데 감사의 뜻을 밝혔다. 손 회장은 "비록 타국에서 생활하고 있지만 한시도 고국을 잊지 않고 우리말과 역사를 배우며 민족 정체성을 이어가고 있다"고 설명했다. 올해 창립 77주년을 맞은 부인회는 해마다 모국 방문 연수회도 열고 있다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난해 8월 23일 일본 도쿄에서 열린 '함께 쓰는 새로운 역사, 진짜 대한민국' 재일동포 간담회에 참석하고 있다. [사진=청와대] 2025.08.23 photo@newspim.com

◆"조국은 멀리 있어도 늘 마음속에"…전통문화 지킨 경험 공유

김 여사와 민단 부인회는 차담회에서 모국에 기여하고 우리말과 전통문화를 지켜온 경험을 나눴다.

김정자 민단 부인회 중앙본부 고문은 1988년 서울올림픽 개최에 힘을 보태려 회원들이 자발적으로 펼친 '1일 10엔 모금운동'을 소개했다. 김 고문은 "우리에게 조국은 멀리 떨어져 있어도 늘 마음속에 있는 곳이었다"고 떠올렸다.

이남춘 아이치현지방본부 회장은 한복으로 민족 정체성을 이어온 경험을 소개하며 젊은 세대가 전통문화를 바탕으로 일본 사회와 교류하길 바란다고 했다. 이미경 가나가와현지방본부 회장은 일본인 이웃들과 함께 김장을 하고 김치를 나누며 지역사회와 우호를 다져온 사례를 전했다.

재일동포 3세인 이영미 도쿄지방본부 부회장은 할아버지의 권유로 우리말을 배운 사연을 털어놨다. 이 부회장은 "우리말은 할아버지께서 남겨주신 가장 소중한 선물"이라며 우리말과 민족의 뿌리를 다음 세대에 잇고 싶다는 뜻을 밝혔다.

◆"'고향의 봄' 한 소절마다 세월이 영화처럼"

김추강 중앙본부 부회장은 1992년 오사카에서 직접 창단한 '어머니 합창단'의 활동을 소개하며 "어머니 한 분 한 분의 삶이 바로 재일동포의 역사"라고 짚었다.

참석자들은 김 부회장의 제안으로 '고향의 봄'을 함께 불렀다. 노래가 이어지는 동안 김 여사와 일부 참석자들은 눈시울을 붉히며 눈물을 훔쳤다.

김 여사는 "함께 부른 '고향의 봄' 한 소절 한 소절에 여러분이 걸어온 세월이 한 편의 영화처럼 스쳐 지나가는 듯했다"며 "오랜 세월 애써준 데 깊이 감사드린다"고 소회를 밝혔다.

이어 "오늘 이 자리가 차 한 잔을 나누는 데 그치지 않고 한국과 일본을 잇는 소중한 가교가 되길 바란다"며 "재일동포 여러분이 자부심을 갖고 살아갈 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

김 여사는 회원들과 기념촬영을 끝으로 차담회를 마쳤다.

the13ook@newspim.com