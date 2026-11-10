공소청, 추미애 아들 '군복무 특혜 의혹' 수사 재개

AI 핵심 요약beta
- 공소청은 10일 추미애 경기도지사 아들의 군 휴가 특혜 의혹 수사를 재개했다.
- 서울동부지방공소청은 입국한 A씨를 출국금지하고 기소중지 수사를 다시 시작했다.
- A씨는 무릎 수술 뒤 휴가 연장 의혹을 받았으며, 검찰은 앞서 무혐의 처분했다.
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[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 추미애 경기도지사 아들이 군 복무 때 병가 특혜를 받았다는 의혹과 관련에 공소청이 수사를 재개했다.
10일 공소청에 따르면 서울동부지방공소청은 해외에 있다가 지난 주 입국한 추 지사의 아들 A씨에 대해 출국금지 조치를 내리고 기소중지 상태였던 수사를 재차 시작했다.
앞서 2019년 당시 야당이었던 국민의힘은 A씨에 대한 '군 휴가 특혜' 의혹을 제기했다. A씨가 군 복무 기간 무릎 수술을 위해 휴가에 나섰다가 복귀 날짜를 사전 승인 없이 연장했다는 의혹이다.
서울동부지검은 지난 2020년 9월 외압이나 청탁은 없었다며 무혐의로 불기소 처분했다. 국민의힘이 항고했으나 2022년 6월 서울고검에서 기각됐다.
같은 해 11월 대검찰청 명령으로 동부지검이 재수사에 착수했으나 2023년 A씨가 해외로 출국하며 2024년 9월 기소중지 처분이 내려졌다.
당시 검찰은 입국 시 통보 조치와 함께 출국금지를 요청 했다.
gdy10@newspim.com