'무빈소 장례' 아닌 '간소 고별식'으로…"작게 치러도 존엄은 지켜야"

AI 핵심 요약beta
- 동국대 연구소가 10일 무빈소 장례와 무연고 사망 대책을 논의했다
- 무빈소 장례를 간소 고별식으로 바꾸고 60분 표준 의례를 제안했다
- 무연고 사망자 지원을 위해 국가 돌봄과 장례바우처 도입을 제시했다
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최소 60분 표준 의례·권역별 공공 미니멀 추모관·디지털 추모 플랫폼 제안
무연고 사망 7171명 중 75%는 '시신 인수 거부'…사전장례 의향서 법제화 필요
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 장례 규모가 줄더라도 고인의 존엄과 작별의 시간은 지켜야 한다는 학계 제언이 나왔다.
동국대 불교대학 생사문화산업연구소(소장 이범수)는 10일 동국대 덕암세미나실에서 '2026년 정기세미나'를 열었다. 무빈소 장례와 무연고 사망이 늘어나는 상황에서 상장의례를 어떻게 치를지 논의하는 자리였다. 이 소장은 무빈소 장례는 명칭부터 바로잡아야 한다고 말했다.
1주제를 발표한 송호진 연구위원은 '없을 무(無)'라는 표현이 결핍과 낙인의 프레임을 만든다고 지적했다. 그 결과 시신을 물류처럼 처리하는 관행이 정당화되고 있다는 것이다. 그는 명칭을 '간소 고별식'으로 바꾸자며 최소 60분짜리 표준 의례를 제안했다. 입장·안치, 생애 낭독, 헌화·작별 인사, 발인의 4단계다. 공영장례와 연계한 권역별 공공 미니멀 추모관을 세우고, 생애 기억 QR과 원격 고별식을 갖춘 디지털 추모 플랫폼을 만들자는 제안도 내놨다.
2주제를 맡은 황철훈 연구위원은 지난해 무연고 사망자가 7171명이라고 밝혔다. 이 가운데 75%인 5370명은 연고자가 있는데도 시신 인수를 거부하거나 피한 경우다. 그는 "법적 가족이 있어도 장례가 보장되지 않는다"며 세 가지를 제안했다. 꼭 필요한 사후 돌봄은 국가가 보장하고, 사전장례 의향서를 법으로 정하고, 장례바우처를 도입하자는 것이다. 미리 준비하지 못한 사람도 빠지지 않도록 공영장례 체계가 갖춰져야 한다고 덧붙였다.
발제토론에는 황근식 장례의전 정토 대표, 김익한 예효경 대표, 양두석 생명연대 공동대표, 강철 현진시닝 본부장이 참여했다. 종합토론을 진행한 지일스님(한국불교법사대학 학장)은 이번 세미나가 상장의례의 본질적 가치를 다시 묻는 계기가 될 것이라고 했다. 세미나는 최정목 대전보건대 교수의 총평으로 마무리됐다.
windy@newspim.com