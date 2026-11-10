유니트리 주식 A주 세번째 비싼 주, 주가 장중 8백위안 돌파,

AI 핵심 요약beta
- 10일 중국 휴머노이드 로봇 관련주가 산업 기대감에 일제히 강세를 보였다
- 유니트리는 장중 12% 급등해 800위안을 돌파한 뒤 6.29% 상승 마감했다
- AI 모델과 자율제어 기술이 발전했지만 복잡한 작업에는 과제가 남았다
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범용 AI·로봇 두뇌 기술 진전 기대감 확산
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 휴머노이드 로봇 산업에 대한 기대감이 커지면서 유니트리 등 관련주가 일제히 강세를 보였다. 범용 인공지능(AI) 모델의 성능 향상과 로봇의 자율 제어 기술 진전, 테슬라의 휴머노이드 로봇 양산 계획 등이 맞물리며 투자심리를 자극했다.
10일 중국 상하이·선전 증시에서 휴머노이드 로봇 테마주는 장중 3% 넘게 상승했다. 항저우커린(杭州柯林), 퉁싱커지(同星科技), 하이창신차이(海昌新材), 하오넝구펀(豪能股份), 닝보화샹(宁波华翔) 등 다수 종목이 상한가를 기록했다.
휴머노이드 로봇 제조업체 위수과기(宇树科技, 유니트리)도 상승세를 이어갔다. 장중 주가는 12% 넘게 급등해 주당 800위안을 돌파하며, 상하이 선전 베이징 등 3대 증시 5000여 개 A주 종목 가운데 세 번째로 비싼 주식에 올랐다.
후반들어 상승 폭은 축소됐지만 여전히 6.29% 오른 761위안으로 장을 마감했다. 지난 10월 15일 장중 저점인 404.03위안과 비교하면 주가가 두 배 가까이 뛰었다.
이번 상승세는 범용 AI 모델과 로봇의 핵심 제어 기술이 빠르게 발전하고 있다는 기대감에서 비롯됐다.
미국 AI 기업 앤트로픽은 최근 차세대 모델 클로드 페이블 5.2와 클로드 미토스 5.2를 공개했다. 공개된 테스트 결과에 따르면 페이블 5.2는 복잡한 프로그래밍과 과학 연구, 컴퓨터 조작, 로봇 제어 등에서 성능이 개선됐다. 특히 로봇 제어 시뮬레이션인 로보도조(RoboDojo)의 양팔 로봇 테스트에서 성공률 64.9%를 기록했다.
앤트로픽은 해당 모델이 실제 로봇 제어에서도 뚜렷한 개선을 보였으며, 명시적으로 훈련하지 않은 작업에서도 높은 성능을 나타냈다고 설명했다.
애플 연구진이 공개한 휴머노이드 로봇 자율 제어 시스템 '할로(HALO)'도 주목받고 있다. 우수科技의 G1 로봇에 적용한 실험에서 사전 스캔이나 지도 제작이 이뤄지지 않은 실제 환경 6곳에서 360회 단일 작업을 수행한 결과 평균 성공률이 91%에 달했다. 다만 장애물 통과와 이동, 물체 밀기 등을 결합한 복합 작업의 평균 성공률은 70%로 나타나 복잡한 작업 수행에는 여전히 기술적 과제가 남아 있다.
유니트리 창업자 왕싱싱(王兴兴)도 최근 공개 행사에서 첨단 멀티모달 모델의 공간 이해와 작업 계획 능력이 크게 향상됐다고 평가했다. 고정된 작업장에서 단일 작업을 수행하는 로봇의 성공률은 100%에 가까워졌지만, 스마트폰 분해·조립이나 바늘에 실 꿰기 등 정밀 작업에서는 성공률이 여전히 낮다고 지적했다.
테슬라의 휴머노이드 로봇 옵티머스 양산 계획도 투자자들의 관심을 끌고 있다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 연간 100만대 생산을 위한 생산라인 대부분이 미국 프리몬트 공장에 구축됐지만, 주당 2만대 생산 속도에 도달하기까지 최소 1년 이상이 걸릴 수 있다고 밝혔다. 안전성과 신뢰성 확보를 위해 설계 변경과 AI 개발이 계속되고 있다는 설명이다.
유니트리는 휴머노이드 로봇의 산업 현장 적용을 위한 기업 협력도 확대하고 있다. 중국석유그룹 쿤룬제조 및 쿤룬자본, 베이징 판제이즈능 등과 산업용 체화지능 로봇 솔루션 사업을 위한 합작회사 설립을 추진하고 있다. 광룬즈능과도 모델 훈련과 로봇 성능 검증, 실제 산업 현장 적용을 위한 전략적 협력에 나섰다.
AI 모델의 발전이 로봇의 작업 수행 능력 향상과 산업 현장 도입으로 이어질 것이라는 기대가 커지는 가운데, 실제 생산성과 상용화 속도가 휴머노이드 로봇 산업의 다음 투자 판단 기준이 될 전망이다.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com