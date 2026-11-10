보건산업진흥원, 백혈병·소아암 희망나눔 성금 전달

AI 핵심 요약beta
- 한국보건산업진흥원은 9일 백혈병·소아암 환아 지원 캠페인에 동참했다
- 진흥원 임직원은 1인당 1만원을 적립하는 매칭 방식으로 성금을 조성했다
- 조성된 성금은 장기 치료 중인 환아와 가족 지원에 활용될 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 한국보건산업진흥원이 백혈병·소아암 환아와 가족을 돕기 위해 임직원 매칭 기부 방식의 '희망나눔 캠페인'에 동참하고 성금을 조성했다.
진흥원은 지난 9일 사단법인 백혈병소아암후원회가 주관하는 '백혈병·소아암 어린이를 위한 희망나눔 캠페인'에 동참하고 성금을 조성했다고 10일 밝혔다.
이번 캠페인은 장기간 치료로 어려움을 겪는 백혈병·소아암 환아와 가족들에게 실질적인 도움을 주고 공공기관으로서 사회적 가치를 실현하기 위해 기획됐다. 참여자 1인당 1만원씩 적립되는 매칭 방식으로 성금을 조성했다.
고상백 진흥원장은 "긴 치료의 시간을 견디고 있는 백혈병·소아암 환아들과 가족들에게 임직원들의 마음이 작은 위로와 희망이 되길 바란다"며 "앞으로도 환경·사회·지배구조(ESG)활동을 내실 있게 이어가며 국민 건강에 기여하는 보건산업 전문기관으로서 소외계층을 향한 온기와 나눔을 지속적으로 실천하여 공공기관의 역할을 다하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com