김민석, 임광현·최인호 접견…"당·정·청 하나 되어 민생 성과 만들어야"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표는 10일 임광현·최인호 신임 참모를 접견했다
- 김 대표는 당·청 간 긴밀한 협력과 민생 성과 창출을 요청했다
- 임 실장과 최 수석은 소통을 강화해 민생 성과를 만들겠다고 말했다
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최인호 "당·정·청이 하나 되고 소통이 더 강화돼야"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 10일 임광현 대통령비서실장과 최인호 대통령비서실 정무수석을 접견하고 당·청 간 긴밀한 협력과 민생 성과 창출을 요청했다.
김 대표는 이날 오후 국회에서 임 실장과 최 수석의 방문을 환영하며 "두 분 모두 오랜 역량과 경험을 갖춘 인물"이라고 말했다.
그는 임 실장의 행정 전문성과 국세청장 재임 시절 고액·상습 체납 및 불공정 탈세 대응 역량을 언급하며, 앞으로 국정 판단과 조율에 큰 역할을 할 것으로 기대했다.
최 정무수석에 대해서도 참여정부 청와대, 더불어민주당 최고위원·수석대변인, 국회 국토교통위원회 간사 등을 거친 풍부한 정무 경험을 평가했다.
김 대표는 "당과 국회, 정부의 사정을 잘 알고 소통 능력이 뛰어난 분"이라며, 앞으로 대통령과 국회·여야 간 원활한 소통을 이끌어 달라고 당부했다.
김 대표는 "가장 중요한 국가적 과제는 나라의 성장을 국민 모두의 성장으로 이어가는 길"이라며 "성장률 전망이 높아지고 수출·경상수지가 기록적 성과를 내고 있지만, 이 성과가 국민의 일상과 삶 곳곳에 미쳐야 한다"고 강조했다.
그러면서 "예산, 민생입법, 사회개혁까지 당과 청와대가 함께 풀어갈 일이 많다"며 "민주당 정부의 성공이 곧 민주당의 성공"이라고 강조했다.
이어 "국민이 체감할 성과를 만들기 위해 두 분과 긴밀히 호흡을 맞추겠다"고 밝혔다.
임 실장은 "국감 등 굵직한 현안이 이어지면서 이제야 당대표를 찾아뵙게 됐다"며 "국민의 뜻을 함께 살피고 민생의 실질적 성과를 만들어가는 데 최선을 다하겠다"고 화답했다.
진행 중인 2027년도 예산 심의와 관련해선 "내년도 예산안은 국가 성장을 국민 성장으로 이어가고 국민 삶을 실제로 나아지게 하는 데 의미가 있다"고 말했다.
이어 임 실장은 "정부안에 미처 담기지 못한 현장의 목소리와 민생의 어려움이 있다면 국회 심의 과정에서 충분히 반영해 달라"고 당부했다
임 실장은 "정부도 국회에서 제기되는 의견을 열린 마음으로 듣고, 민생에 더 도움이 되는 대안을 적극 검토하겠다"며 "당·정·청이 서로 신뢰하고 긴밀히 소통하며 힘을 모아야 한다"고 힘줘 말했다.
또 그는 "집권여당으로서 당대표 중심으로 다양한 의견을 모으고 결속과 단합을 이뤄 국민에게 책임 있는 모습을 보여달라"며 "당과 정부, 청와대 사이 소통을 더욱 촘촘히 하고, 국민에게 드린 약속을 함께 성과로 만들겠다"고 약속했다.
최 정무수석은 "당·정·청이 하나 되고 소통이 더 강화돼 그 성과가 민생의 성과, 국정의 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
seo00@newspim.com