[마감시황] 외국인·기관 매수에 코스피·코스닥 동반 상승…5200선 탈환

AI 핵심 요약beta
- 국내 증시가 10일 뉴욕증시 상승과 저가 매수세 유입으로 급반등했다
- 코스피는 4.39% 오른 5239.13, 코스닥은 4.48% 상승한 667.61에 마감했다
- 장 초반 양 시장에서 매수 사이드카가 발동됐고 원·달러 환율은 1337.5원에 마쳤다
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장 초반 양 시장에서 매수 사이드카 발동
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 국내 증시가 10일 급반등했다. 간밤 뉴욕증시가 큰 폭으로 오른 가운데 최근 주가 하락으로 가격 매력이 커진 종목을 중심으로 매수세가 유입됐다. 코스피와 코스닥 모두 장 초반 매수 사이드카가 발동되는 등 강한 반등 흐름을 보였다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 220.28포인트(4.39%) 오른 5239.13에 거래를 마쳤다. 개인이 1조8289억원을 순매도한 반면 외국인과 기관은 각각 6327억원, 7454억원을 순매수했다.
시가총액 상위 종목도 대체로 상승했다. 삼성전자는 4.74%, SK하이닉스는 6.69% 올랐다. 삼성전자우(5.37%), SK스퀘어(5.26%), LG에너지솔루션(3.93%), 삼성전기(4.63%) 등도 강세를 나타냈다. 현대차(1.29%), KB금융(1.19%), 삼성생명(3.16%)도 상승 마감했다. 반면 삼성바이오로직스는 2.78% 하락했다.
코스닥지수는 전 거래일보다 28.64포인트(4.48%) 오른 667.61에 장을 마감했다. 기관이 2219억원을 순매수했고, 개인과 외국인은 각각 898억원, 1273억원을 순매도했다.
코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 올랐다. 에코프로가 10.23% 상승했고 에코프로비엠(8.70%), 주성엔지니어링(7.48%), 레인보우로보틱스(7.44%), 이오테크닉스(14.48%) 등도 큰 폭으로 뛰었다. 알테오젠(4.69%), 삼천당제약(5.60%), 심텍(6.71%), HLB(0.33%), 리노공업(4.63%)도 상승했다.
장 초반에는 양 시장에서 매수 사이드카가 잇따라 발동됐다. 유가증권시장에서는 오전 9시 6분 2초 코스피200 선물이 기준가격보다 5.76% 오른 821.04포인트를 기록하면서 프로그램 매수호가 효력이 5분간 정지됐다.
코스닥시장에서도 오전 9시 10분 코스닥150 선물이 전 거래일 종가보다 6.29% 상승한 1099.50포인트를 기록하고 현물지수도 5.87% 오르면서 매수 사이드카가 발동됐다.
이경민 대신증권 연구원은 "최근 급락에 따른 저가매수세 유입으로 업종 전반적으로 강세를 보였다"며 "특히 낙폭 과대 종목을 중심으로 반등이 뚜렷했다"고 말했다.
한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 9.6원 내린 1337.5원에 주간 거래를 마쳤다.
rkgml925@newspim.com