[부고] 김웅식(뤼튼테크놀로지스 매니저)씨 부친상

▲ 김홍규씨 별세, 김웅식(뤼튼테크놀로지스 커뮤니케이션실 매니저)씨 부친상
= 별세 : 9일
= 빈소 : 예지원장례식장 지하 1층 VIP호실(경기 광명시 광명로 844)
= 발인 : 11일(수) 13시
= 연락처 : 02-2683-4444
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▲ 김홍규씨 별세, 김웅식(뤼튼테크놀로지스 커뮤니케이션실 매니저)씨 부친상
= 별세 : 9일
= 빈소 : 예지원장례식장 지하 1층 VIP호실(경기 광명시 광명로 844)
= 발인 : 11일(수) 13시
= 연락처 : 02-2683-4444
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